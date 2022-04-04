荒謬：等待北京發落的香港領導人「選舉」 提名期開始仍未見「真命天子」報名

香港/政治

香港行政長官林鄭月娥今(4日)早宣布，不會尋求連任來屆特首之位，但有分量的競逐者仍只是利用不同傳媒的「消息人士」透露，稱港府第二把手李家超將於本周五辭職參選。有評論指，選舉在提名期開始時仍未知有什麼有分量的人士參選，可見只是一場鬧劇，而經一場毋須面對港人的選舉產生的特首，將會令港人更離心離德。

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香港1997年回歸中國後的四次特首選舉，北京屬意人選一般在選舉前的半年浮現，現任特首林鄭月娥參選的一次已是最遲，但仍有約三個月的時間，但今次的第六任行政長官選舉，提名期已於昨日開始，但仍未有具分量的人士宣布參選，惹起爭議。退出民主黨並另立走「中間路線」政黨的立法會議員狄志遠承認，至今未有具分量者接觸他，情況並不理想，因為選舉委員會成員需時討論是否給予提名，而選舉工程愈遲展開，市民對候選人認識不足，會降低其認受性。

時事評論員吳志森昨更在網上節目直指，提名期已經開始，但盛傳有意參選者仍然封口，自是因為北京下達了指示，以致出現現時荒謬的膠着狀態，令「所謂特首選舉」越來越可笑，成為鬧劇，可見是體制出了很大問題，就是只由北京領導人說了算，如果領導人置法律、程序、港人感受和國際觀感於不顧，那各種不可能的情況都會出現。

他續稱，有些建制派揚言，若是「真命天子」，最後一天報名也可以；若此，更反映特首選舉只是「走過場」，而大家均心知肚明，特首隻須面對北京領導人「一個人」，既毋須面對港人，亦不用面對只聽北京指示的選委，故對港人而言，誰當特首都是一樣，亦令港人更加離心離德。他預料，如果追種「體制」不改，只會由更差的人出任特首，直言日後的特首「沒有最差，只有更差」。

劉銳紹：鐘擺政治特色 田北辰：日後安排樣板

另一時事評論員劉銳紹亦指出，現時情況確是奇怪，但現實是港人根本不關心誰人參選特首，但從現時的情況，應可認識中國的「鐘擺政治」，就是事態往往出人意表，而可以肯定的是，與過去特首選舉不同，來屆候選人只會是「清一色」，不會像過去般有民主派人士參與；另外就是更嚴謹，由過往只守前門(入閘資格)或後門(投票選委)，變成前後門都要守着。

他更指出，縮短特首候選人競選時間雖可減少有人利用曝光候選人醜聞等競選手段的機會，只容許小碰撞出現，令選舉變得「華麗」，但亦可能造就「特事特辦」的風氣，即由於時間不足而豁免一些程序，令選舉變得沒有規矩。

現屆選委兼立法會議員的田北辰更相信，今次的情況會成為日後的安排，因為特首隻是由1500人投票產生，候選人都是「熟口熟面」的，參選的準備工作亦可背後進行，實毋須像過往般，在選舉前半年便敲定人選。他直言，參選者必須獲得「中央祝福」，否則難以得到足夠提名票。

根據選舉規定，參選人必須獲得188人提名，當中，須包括五個選委會界別的每個界別至少15人提名。一般認為，被視為「國家隊」的選委會界別，只會聽從北京「指示」，意味即使有候選人可以獲得其餘四個界別足夠提名，若不獲北京「祝福」，也無法合符參選資格，遑端獲得足夠提名後，仍須獲候選人資格審查委員會通過，才可成為正式候選人。