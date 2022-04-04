香港特首林鄭月娥不爭取連任 支持度歷任特首最低

香港/政治

香港行政長官的林鄭月娥今(4日)早宣布，基於回歸家庭的考慮，不會尋求連任來屆特首之位，延續香港回歸以來，沒有一位特首可以連任並完成最長十年任期的結局。但這位據稱獲中國國家主席習近平青睞而令前任特首梁振英無望連任的特首，雖然開創了首名女性出任行政長官的紀錄，但在任五年，卻落得歷任特首最低支持度的「成績」。

廣告 繼續瀏覽後續

下屆特首選舉的提名期昨日開始，盛傳上周五曾到深圳與京官會晤的特首林鄭月娥，昨早仍不願表露會否競逐連任的意向，到了傍晚，親建制派報章《星島日報》率先引述「消息」披露，指政務司長李家超極可能參選，而中國政協副主席梁振英則會出任負責投票產生特首的選舉委員會的總召集人。其後不同傳媒跟進，個別傳媒更指李家超會於周五(8日)辭職參選，離提名期結束的14日，只餘一半時間。

林鄭月娥今早舉行例行抗疫記者會時，首先宣布不尋求連任，聲稱基於家人期望她重回家庭這「惟一原因」，已於去年3月出席「兩會」期間，「直接親身向(北京的)中央表達」不想連任之意。當被問及北京的中央政府有否挽留時，她只是透露，北京對其意向表示「理解和尊重」。對於盛傳有意參選的第二把手李家超，她表明，不會評論任何有志參選者，只是說至今未收到任何官員的辭職信。

快將65歲的林鄭月娥有「好打得」之名，曾與爭取保留中環皇後碼頭的保育人士公開辯論，2016年升任作為港府第二把手的政務司長一職，2017年1月辭職參選特首，並成功當選。她上任時民望不俗，任內落實「一地兩檢」和推出以大規模填海造地為主的「明日大嶼願景」，民望雖略有起跌，但轉折點則是2019年推動的修訂逃犯條例。根據香港民意研究所的民調，她2017年年7月履新時，以100分為為滿分，其表現有63.6分；但在2019年6月，評分下跌趨勢開始，至2020年2月中旬，評分跌至谷底，只有18.2分；及後回升至接近40分，但應對自年初起的最新一波疫情被指進退失據，民望再次下跌，到最近一次於3月進行的民調，其評分只有26.6分，是歷任特首最低分的，比次低的前任特首梁振英還要低13.4分。

政圈：李家超一直服務警隊 將成武官執政 不利社會復和

至於盛傳有意競逐下屆特首的李家超，他今早乘車離開官邸時未有回應傳聞，只是向傳媒揮手；其發言人則表示，不評論傳媒報道。

現年64歲的李家超，中學畢業後投身警隊，在警務處服務三十餘年後，官至警務處長，其後於2012年離開警隊並放棄英籍，加入前特首梁振英的班子，獲委為副保安局長，五年後晉陞為保安局長，直至去年6月才升為政務司長。有評論指他的從政經驗不夠全面，只有紀律部隊一方面；更有節目主持人戲稱今次是「保安員」參選。而親建制派網媒《香港01》則引述「政圈分析」指，這名可能是首位出身「武官」系統的行政首長，強項是國安、獲中央信任、及政治忠誠，其紀律部隊背景「不代表民生內政處理不來，反而可塑性更大」。但就指，李家超的「短板在於凝聚民心，尤其現時社會撕裂仍嚴重」，即使社會不會再出亂子，對於李來說，「社會復和、人心回歸仍是艱難任務。」另外，因推動修訂《逃犯條例》和應對反修例運動示威而仍在美國制裁名單之上的李家超，亦難以為香港進行國際遊說。