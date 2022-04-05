布林肯譴責俄羅斯在布查蓄意發動屠殺平民暴行

美國/烏克蘭/俄羅斯/制裁

美國國務卿布林肯周二譴責俄軍在烏克蘭城市布查“蓄意殺害、折磨、強姦”平民行徑，布林肯稱，在布查發現的屠殺，並非俄羅斯一個"流氓軍事單位的隨機行動"，而是莫斯科刻意發動俄軍在烏克蘭犯下殘暴行為。而美國加強對俄施壓，禁止俄羅斯以凍結外彙清償美元債務。歐美計畫對俄羅斯宣布新一輪制裁措施。

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法新社報道，布林肯周二在啟程前往比利時布魯塞爾參加北約外長會議前表示，“我們看到的在布查發生的屠殺場面，並不是一個流氓團體的孤立行為。這是一場蓄意殺害、折磨、強姦、有組織預謀的暴力行徑”。他說，"那些報導再可信不過。證據就在那裡，全世界都看得見"。

布林肯說：“這更加強了我們和世界各國的決心，總有一天，我們會對那些犯下這些行為的人繩之以法”。

烏克蘭總統澤連斯基表示，至少有300位平民在布查遭到殺害，而且其他地方很可能還會發現更多死者。

布林肯表示，美國支持烏克蘭對布查（Bucha）發生的事件展開調查。

另據報道，美國於4日停止允許俄羅斯政府動用存放在美國銀行的外彙存底，支付俄羅斯公債持有人6億多美元到期債務。藉此對攻打烏克蘭的莫斯科加強施壓，減少俄羅斯持有的美元。

另據路透社引述消息報道，美國與七國集團及歐盟，最快會在周四宣布新一輪對俄羅斯的制裁措施，包括加大對俄羅斯金融機構和國有企業的限制，削弱俄羅斯國家權力的關鍵工具，造成嚴重而直接的經濟損害，並追究為總統普京的戰爭提供資金的責任，以及針對俄羅斯政府官員及其家人。

消息人士認為，新一輪制裁將使俄羅斯付出巨大代價，進一步走上經濟、金融及技術孤立的道路。據《華爾街日報》報道，俄羅斯聯邦儲蓄銀行可能是目標銀行之一。