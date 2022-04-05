布查屠殺引發重大變化 美國將向烏克蘭提供遠程防空系統等重武器

俄羅斯侵烏戰爭

美國第10陸軍航空和導彈防禦司令部成員站在部署在立陶宛的愛國者地對空導彈發射台旁邊，該系統位於立陶宛首都維爾紐斯以東約230公里的Siauliai空軍基地。

俄羅斯軍隊在基輔郊區布查犯下的罪行令世人髮指，美國和歐洲準備在本周出台新一輪對俄制裁，其中一項最關緊要的，是強化烏克蘭反攻武力，向烏克蘭提供其急需的遠程空中防禦系統、炮火系統，以及海岸防禦系統等重型武器。

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西方要給烏克蘭強化軍援的一個關鍵原因，與俄羅斯在烏克蘭西部重新部署軍力有重大關係，基輔指俄羅斯企圖把烏克蘭一分為二，切斷烏克蘭海岸線，打通已被吞併的克里米亞，與被烏東親俄分裂武裝佔據的頓巴斯，以及被炸成廢墟的馬里烏波爾連成一片。

美國的做法一如俄軍入侵烏克蘭前夕，時時點名其陳兵數量，入侵階段，戰略部署等等。美國國家安全顧問沙利文周一專門向媒體仔細點出了俄羅斯下一階段的軍力部署和運作。

沙利文表示，俄羅斯軍隊正在重新部署，集中兵力向烏克蘭東部和南部部分地區發動攻勢。沙利文說，莫斯科將繼續向烏克蘭其他地區採取空中轟炸和發射導彈，以圖對烏克蘭造成軍事的和經濟的重大損害，“到處撒播恐怖”。

基輔郊區布查大屠殺畫面激起世人憤怒，美國總統拜登答應將進一步強化對俄羅斯的制裁，除了與歐盟協同，本周推出經濟制裁措施外，歐美剩下的重大制裁手段所剩不多，重要的還有能源制裁。

但是，另外一個對烏克蘭至關重要的支持，就是軍事援助。沙利文承諾，美國將在未來幾日向烏克蘭提供更多的軍事援助，提供的軍火或者直接從美國運送，或者從其他國家輸入烏克蘭。

根據蘇利文解釋，給烏克蘭提供的武器包括，遠程空中防禦系統，炮擊系統以及海岸防衛系統。蘇利文沒有細說，但他表示，向烏克蘭運送武器以及軍備的節奏已經是“前所未有”。

蘇利文提到的將向烏克蘭輸送的武器，正是烏克蘭總統澤連斯基多次向西方索要的武器，其一，遠程空中防禦系統，包括反導彈系統，正是有效反擊俄羅斯轟炸和發射導彈轟炸烏克蘭城市的有效武器；

炮擊系統，烏克蘭軍隊雖然挫敗了俄羅斯的閃電戰以及企圖攻佔首都的地面部隊的進攻，而且正在節節收復失地，但烏克蘭難以對俄羅斯軍隊發動成規模反擊攻勢的一個重大原因，就是缺少炮火支持，烏克蘭一旦擁有炮火支援，就可以對俄軍造成具有威脅力的反擊態勢；

提供海岸防衛系統，顯然是針對俄羅斯調整軍力，重點打通從黑海到亞速海的戰略而來，烏克蘭一旦擁有海岸防衛系統，就可以有效抵制或者反擊來自俄羅斯軍艦的攻擊，切斷俄方對地面部隊的遠程火力援助。

烏克蘭抵抗俄羅斯已達四十日之久，面對強大且殘暴的軍隊，能抵抗如此之久，除了堅強的烏克蘭人英勇抵抗，也與西方國家武器源源不斷的支援，軍事情報的交流有重大關係。