澤連斯基指控俄羅斯犯下戰爭罪 呼籲將俄羅斯開除出安理會

烏克蘭/澤連斯基/聯合國/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周二向聯合國安理會發表講話，他敦促聯合國立即對俄羅斯採取行動，將俄羅斯排除在安理會之外。澤連斯基表示，發生在布查鎮的暴行只是俄軍罪行的其中一例。他強調必須向俄羅斯問責，建議設立戰爭法庭，以戰爭罪審判俄羅斯當局與軍隊。

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法新社消息，澤連斯基剛剛視察了俄軍進行大屠殺的布查鎮，他在周二透過視訊向聯合國安全理事會發表演說。俄羅斯駐聯合國大使尼本齊亞也出席安理會會議。

澤連斯基說，“現在我們需要安理會就烏克蘭的和平作出決定”，他要求聯合國追究俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來犯下的“戰爭罪責”。

澤連斯基隨後向安理會播放了一段視頻，視頻展示了烏克蘭平民慘遭俄軍殺戮的景象。澤連斯基細述俄羅斯軍隊罪行，包括性侵婦女、殺害一家大小並企圖焚燒屍體，烏克蘭人在街道與家中遭到射殺、在道路中遭到戰車輾斃，俄軍以暴行為樂，這些行為與其他"恐怖分子沒有差別"。

澤連斯基指控俄羅斯犯下二次大戰以來最可怕的戰爭罪行，他說，發生在布查鎮的平民屠殺只是其中的一例，還有更多城市、類似的地方，世界尚未了解全部真相。

澤連斯基並引用聯合國憲章第一章第一條指出，聯合國就是要維護和平並確保遵守和平，但是"和平在哪裡？聯合國的那些保證又在哪裡？"

澤連斯基並指控俄羅斯想將烏克蘭變成沉默的奴隸，俄軍以及向部隊發號施令的人都應該被繩之以法。他強調必須對俄羅斯全面問責，呼籲設立類似審判納粹成員的紐倫堡戰爭法庭，以戰爭罪起訴俄羅斯當局與軍隊。

澤連斯基指出，俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國擁有否決權，但莫斯科卻將這一權力當成生死權，損害整個全球安全的結構，也使俄羅斯消遙法外。澤連斯基敦促安理會將俄羅斯逐出，或是改革安理會體制，甚至是完全解散。

俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞再次對針對俄羅斯軍隊的暴行指控提出異議。他說， “我們來到烏克蘭不是為了征服烏克蘭的領土”。

聯合國表示，俄烏戰爭爆發以來，至少有1430名平民喪生，包括120多名兒童，而有關統計數字可能被嚴重低估。

聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲思表示，上周他到莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫進行坦率會面，相信仍有很多工作需要跟進，他將將於周二到烏克蘭與當地官員會面，強調各方必須允許平民轉移到安全地區。

另外，聯合國政治事務副秘書長迪卡洛表示，在烏克蘭的聯合國人權監測團正尋求核實俄軍在當地有關性暴力的指控，她表示，有指控稱有俄軍參與輪姦及在兒童面前性侵，也有人聲稱有烏克蘭軍隊及民兵涉及性暴力。