馮德萊恩本周訪問基輔 歐盟提議向俄羅斯實施第五輪制裁

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歐盟委員會周二宣布，歐盟委員會主席馮德萊恩本周將前往烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基以表達對烏克蘭的支持。歐盟委員會並宣布，提議對俄羅斯實施第五輪制裁，包括擬禁止每年從俄羅斯進口價值40億歐元的煤炭。

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歐盟委員會發言人馬麥爾（Eric Mamer）周二推文說，馮德萊恩將由歐盟外交和安全政策高級代表博雷利陪同，"於本周前往基輔會晤烏克蘭總統澤連斯基，然後參與周六在華沙舉行的支持烏克蘭活動"。

澤連斯基在烏克蘭向媒體表示："我期待她在今後幾天來訪，但我們還不知道時間。"澤連斯基並說，他和馮德萊恩3日通話時同意，應由烏克蘭和歐盟組成聯合調查團體，調查烏克蘭指控俄軍犯下的戰爭罪行。

另外，歐盟委員會周二公布，提議對俄羅斯實施第五輪制裁，包括擬禁止每年從俄羅斯進口價值40億歐元的煤炭。據《華爾街日報》指，這些制裁措施還需先得到歐盟27個成員國支持。

馮德萊恩周二在推特發文，談到第五輪制裁方案涵蓋的6個領域，首先是禁止俄羅斯煤炭進口，二是對俄羅斯四間主要銀行實施全面交易禁令，包括俄第二大銀行俄羅斯外貿銀行（VTB）。三是歐盟提議禁止俄羅斯及由俄羅斯經營的船隻進入歐盟港口，也禁止俄羅斯和白羅斯的公路運輸經營業者。

四是在關鍵領域進一步實施規模達到100億歐元的出口禁令，包括先進半導體、機械和運輸設備。

五是具體的新進口禁令，規模約55億歐元。

六是具針對性的措施，例如禁止俄羅斯企業參與歐盟的公共採購，及排除所有歐盟或國家對俄羅斯公共機構的財政支持。

馮德萊恩最後也談到，歐盟也提議進一步列出針對個人的清單，並在制訂額外的制裁措施，包括石油進口等。

另外，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，周三及周四舉行的北約外長會議將討論向烏克蘭提供更多武器，包括例如反坦克武器、彈藥、醫療用品和高端武器系統等。

他表示，俄羅斯計畫佔領烏克蘭東部的整個頓巴斯地區，建立通往克里米亞的走廊，預計未來數周，俄羅斯將在烏克蘭東部和南部進一步推進。