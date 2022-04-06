中國單日新增陽性超2萬 上海設4萬床位巨型方艙

上海/疫情

中國周三（4月6日）宣布，在過去24小時內新增了創紀錄的2萬名冠狀病毒（Covid-19）感染者，其中大部分在上海。上海正準備開設一個擁有4萬個床位的巨型野外醫院。距離上海70公里的蘇州發現了奧米克戎變體的變體。

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法新社說，在2019年底首次檢測到冠狀病毒的中國，一直設法以嚴格的“清零”措施，在2021年3月之前，基本控制住了這一流行病。

但是奧秘克戎（Omicron）變體破壞了這一戰略，現在每天的計數已經超過了武漢第一波流行病的官方計數。

這個世界上人口最多的國家，周三報告了在過去24小時內新增20,472個陽性病例，這個數字與許多國家相比很小，但對中國來說卻很大。因為在今年2月份，中國單日新增感染人數才勉強超過100。中國上周日才突破每天新增1萬個感染案例的大關。

據中國衛生部說，沒有新的死亡記錄。該國最近兩次正式宣布的死亡事件可追溯到3月中旬（吉林）。

該報道說，超過80%的新增陽性病例是在上海報告的，上海作為中國最大城市，自上周以來，一直處於近乎全封閉狀態。

中國新華社說，這個擁有2500萬人口的城市將把一個巨大的展覽中心改造成一個擁有4萬張床位的野戰醫院。

中國當局每年在國家會議和展覽中心舉辦年度進口博覽會。

儘管上海的絕大多數病例是無癥狀的，但任何檢測結果呈陽性的人，包括兒童，都被置於特殊中心進行隔離。

這一政策在社交網絡受到質疑，因為兒童，甚至嬰兒被檢測出陽性，如果其父母呈陰性，當局就會讓孩子與父母分離。

在距離上海70公里的蘇州，衛生部門本周末宣布，他們發現了一種奧米克戎變異體的突變，而這一變體的突變此前在國家或國際數據庫中是未知的。