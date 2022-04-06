北約秘書長警告：俄烏戰爭可能會持續“數月甚至數年”

北約/美國/七國集團/烏克蘭危機/俄羅斯

北約組織和七國集團外長在比利時布魯塞爾舉行會議，就支持烏克蘭、加強制裁俄羅斯協調行動採取進一步措施。歐盟準備實施第5輪制裁中斷俄羅斯煤炭進口。北約秘書長斯托爾滕貝格警告，俄羅斯總統普京並未放棄“控制整個烏克蘭”的目標，這場戰爭可能會持續“數月甚至數年”。

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法新社報道，北約外長會議周三在比利時布魯塞爾舉行。北約秘書長斯托爾滕貝格在會上表示，“我們必須實事求是。戰爭可能會持續很長時間，幾個月甚至幾年。俄羅斯總統普京並未放棄“控制整個烏克蘭”的目標。這就是為什麼我們必須為支持烏克蘭、維持對俄羅斯制裁和加強北約防禦做長期的準備。

北約外長會議期間還將舉行七國集團會議。加強對俄羅斯的制裁將是會議的主要議題。

斯托爾滕貝格表示，“烏克蘭迫切需要軍事支持，這就是為什麼北約盟國同意繼續向烏克蘭提供多種不同類型的軍事裝備，(包括重型裝備和輕型武器系統）極其重要。我們已經看到這種軍事支持已初見成效”。

美國國務卿布林肯在與北約秘書長斯托爾滕貝格共同出席記者會時表示，“如果俄羅斯繼續侵略烏克蘭，我們將做三件事：繼續支持烏克蘭人，繼續對俄羅斯施加巨大壓力，加強聯盟的防禦。”

美國已額外提供一億美元，用於資助烏克蘭購買武器。布林肯在布魯塞爾接受美國媒體MSNBC的採訪時說：“俄羅斯每派一輛坦克到烏克蘭，我們就向烏克蘭提供十件反坦克武器。”

斯托爾滕貝格也表示，“這場戰爭現在必須結束，普京完全可以通過撤軍結束戰爭”。

另外，歐盟周三討論第5波對俄羅斯的制裁行動，歐盟高級外交及政策高級代表博雷利將開戰以來，歐盟因進口俄羅斯能源，付給俄羅斯總統普京的350億歐元，與軍援烏克蘭的10億歐元進行對比，呼籲歐盟必須繼續援助烏克蘭防禦需求。

博雷利表示，自開戰以來，歐盟進口俄羅斯能源共給了普京350億歐元，而軍援烏克蘭則為10億歐元，他呼籲歐盟"繼續武裝烏克蘭，少點掌聲、多點援助"。

歐盟周三討論第5輪制裁措施，包括禁止購買俄羅斯煤炭、全面禁止與俄羅斯4大銀行交易、禁止俄羅斯船隻進入歐盟旗下港口等。歐盟執委會主席馮德萊恩此前表示，歐盟也正在研擬禁止進口俄羅斯石油；德國外交部長貝爾伯克說，煤炭禁令只是邁向禁止所有俄羅斯化石燃料的第一步。