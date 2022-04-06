新絲綢之路上的德中火車貨運明顯下滑

德國/中國

自歐盟制裁俄羅斯以來，德國和中國之間的鐵路集裝箱運輸大大下滑。

據德國《經濟周刊》報道，自歐盟制裁俄羅斯以來，德國和中國之間的鐵路集裝箱運輸大大下滑。企業客戶擔心貨物安全，並避免通過俄羅斯過境。

廣告 繼續瀏覽後續

運營公司的廣告承諾的是一個平穩的運輸以及優於其他運輸途徑的優勢。通過新絲綢之路，從杜伊斯堡到中國的貨運“比輪船更快，同時比空運便宜得多”，運輸時間只“需12到16天”。對歐洲最大的內陸港口杜伊斯堡港而言，鐵路運輸已被證明是畫算的運輸方式。每周約有60列來自中國的集裝箱列車抵達杜伊斯堡。

但烏克蘭戰爭使局勢發生了很大變化。杜伊斯堡港運營商說，戰爭對港口業務的影響非常明顯。絲綢之路從中國開往杜伊斯堡港的火車通常途經俄羅斯、白俄羅斯和波蘭。儘管貨運基本上按計畫進行，但一些客戶已經減少了他們的預訂或試圖將運輸轉換為海運。他們“擔心缺乏保險保證和制裁造成的限制”，擔心禁止運輸某些貨物和工業品。現在幾乎沒人想過境俄羅斯了。

多年來，新絲綢之路上的中國列車已成為空運和海運的重要替代運輸方式。但越來越多的商業客戶現在正在避開通過俄羅斯的鐵路運輸線路。而其他鐵路路線只是部分可行。

業內人士稱，並不存在直接禁止通過俄羅斯和白俄羅斯的鐵路過境運輸的制裁措施。俄羅斯國家鐵路公司只受到金融制裁。這意味着不禁止合作。

2020年，約有12000列火車在絲綢之路上穿梭於中國和歐洲之間。國際貨運代理都將中國列車牢牢地納入了他們的計畫。比如德鐵信為汽車製造商寶馬管理從萊比錫到中國東北瀋陽的汽車零部件的運輸。郵政子公司“DHL 火車線路”安排歐洲和中國重要商業中心的定期發車時間。

2019年，杜伊斯堡和中國之間平均每周有35到40趟列車運行。2020年第二季度以來，每周有多達60趟列車運行。重要的是，自去年中期開始，列車甚至完全成對運行。2017年時，來自中國的三列火車尚只有一列返回中國。2021年的數據顯示，這已經成為過去了。

自今年2月24日俄羅斯對烏克蘭開火後，對前往中國的貨運列車的需求急劇下降。例如，德國鐵路公司報告稱，企業客戶明顯不願意通過德國鐵路貨運子公司預訂中國列車上的集裝箱。

據漢堡港運營商消息，自製裁開始以來，漢堡港出口運輸業務也明顯出現下滑。