李家超仍未宣布參選特首 北京在港機構已為李「助選」

香港/政治

香港下屆待首提名期已踏入第四天，盛傳日內會宣布參選的港府第二把手李家超仍未正式宣布，但隨着競選期縮短，下屆特首的競選工作日益倚賴中國的在港官方機構協調和支持，包括中聯辦今(6日)早開始會見政協常委等建制派人士，而中國全國性組織僑聯的副主席盧文端亦撰文，不點名地為被指是「武官」的李家超造勢，稱為回擊英美，來屆特首必須是能夠頂住壓力「義無反顧落實《港區國安法》和新選舉制度的『鐵漢子』」。

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時事評論員劉銳紹亦表示，若李家超參選併當選，反映北京仍把國家和政權安全放在「壓倒性地位」，其與中國公安合作經驗亦是優勢，但質疑保安官員出任特首會令官方容易把外部因素和本地民怨因素混為一談，並從緊處理，以致無法妥善解決根本矛盾；他亦質疑李家超重於安全等工作，能否應付香港經濟復蘇、發展金融、國際事務等棘手問題。但不少建制派人士已為李減壓，稱李家超願意聆聽意見，其班子會有熟悉不同範疇的官員協助，應不成問題。

不同消息人士表示，政務司長李家超「最快」今天辭職參選，但李本人中午前未有回應，而已表明不尋求連任的香港特首林鄭月娥今早出席例行抗疫記者會時表示，至今仍未收到任何官員的辭職信。不過，北京的中央政府駐港聯絡辦公室今早9時開始分批約見負責投票選出特首的選舉委員會委員，現場所見，出席會晤的，有政協常委唐英年和中華全國歸國華僑聯合會(簡稱僑聯)副主席盧文端，部分政黨核心則在昨日到中聯辦接受疫情檢測，為會晤作準備。據了解，會晤是傳達特首戰的最新指示，而建制派網媒《香港01》引述與會的消息人士稱，會面透露李家超今日會宣布辭職，待國務院批准及免職後，正式公布參選；會面呼籲選委支持李家超這唯一人選。

綜合建制派傳媒的消息報道，李家超的競選團隊亦由中聯辦牽頭協助籌組，成員包括曾為林鄭月娥助選的建制派。特首選舉提名期至本月16日結束，屆時若只有一名候選人，近1500名選委仍需在5月8日投票，候選人需取得過半數票支持才能當選。

陳景祥：下任特首屬過渡人物 五年後完成二次回歸

有分出席中聯辦會晤的中國僑聯副主席盧文端，在今天的《明報》撰文，指在香港特首選舉前夕，美國和英國先後發表有關香港的報告，攻擊香港新選舉制度，他認為這是干擾破壞香港選舉行動的延續，企圖影響即將展開的特首選舉。對此，北京的中央政府定會強力回擊美英，故新一任特首人選必然是能夠頂住美英壓力的鐵漢子，而能得到中央支持的人選，必將是一名在「止暴制亂」、實施國安法和新選舉制度中經受考驗，能夠扛得起美英壓力的愛國愛港人士。他認為，這是中央對美英打「香港牌」遏制中國發展的必然響應。

盧文端沒有點名李家超，但眾所周知，李作為時任保安局長， 在2019年主責推動修訂逃犯條例，並以強硬手腕應對日益激烈的反修例運動；其後於去年6月獲擢升為第二把手的政務司長之職。

資深傳媒人陳景祥今天亦在《明報》撰文，指李家超被美國制裁，將是他最重要的政治資產。但他指出，經「完善選舉制度」後，北京已完全掌控香港的政治體制，由來屆開始可以建立一個它完全「信得過」的政府班子，並逐步培養接班梯隊，故來屆不論由誰當特首，相信都只是過渡人物，因為這些人都是從「舊體制」中選拔出來的；他相信，五年之後第七屆的特首和港府官員，應該才是北京一手培養、符合北京要求的「管治班子」，屆時香港才算真正「二次回歸」。