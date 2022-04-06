李家超參選特首 「武官」治港時代將至 評論憂香港走上自閹之路

香港/政治

香港特首選舉提名期踏入第四天，港府第二把手李家超宣布參選，並極有可能是惟一的候選人，在等額選舉的情況下若能得過半數負責投票的選舉委員會支持當選，有可能成為首位長期服務警隊和保安系統的「武官」晉身統領香港這個國際金融中心的領導人。時事評論員劉銳紹向本台表示，李家超是未來強硬政策的理想執行者，在北京垂直管治的勢態下，香港這個金融中心難免被波及，並走上自閹之路。

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行政長官辦公室今（6日）午3時發稿，指特首林鄭月娥已收到政務司長李家超請辭，並已根據《基本法》第48條第五款呈交北京的中央人民政府審批，而李則實時休假。不過，新聞稿未有提及政務司長一職的署任安排。 李家超其後於傍晚向傳媒宣布，指如辭職獲中央批准，將會參與新一屆特首選舉。他感謝特首兩度委任他當問責官員，亦感謝與他共事的問責團隊、立法會議員、同僚，以至港人。他未有回答記者提問便離去。

中國政府駐港機構在李家超宣布參選前，已為他進行協調和凝聚支持的工作，包括會晤具代表性的選委會委員，據了解，會晤下達支持李家超的指示，並指北京只支持一人參選。其後，有傳有意再選的前特首梁振英，其「鐵粉」張志剛回復傳媒時表示，支持李家超參選。而今早出席會晤的中華全國歸國華僑聯合會副主席盧文端事後向網媒《香港01》表示，李家超是特首人選，指澳門的一人參選模式最適合香港形勢，因為香港仍在全力抗疫，選舉期亦較倉卒。

劉兆佳料中央會協助組班 劉銳紹稱北京垂直管治將更明顯

對於李家超的工作背景較為單一，只有保安經驗，被指復蘇香港經濟和令香港社會復和可能成為他的短板等問題，與國務院港澳事務辦公室有密切關係的中國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央會協助港府組建新一屆領導班子，務求有不同專業知識的精英加入港府，確保港府有能力維護國家和香港的安全外，亦能治理經濟、社會和民生等問題。他強調，北京政府會做好領導、指導和督導港府的職能。

時事評論員劉銳紹指出，北京這種垂直管理的方式，在李家超年代將會更加明顯，治港代理人的角色將日漸縮少。對於北京來說，李家超在維護國家安全和政權安全方面發揮積極作用，故此他不熟稔其他方面的工作並不重要，因香港政策已由北京控制。

他續稱，北京有一種心態，就是英國管治香港時可以「經濟寬鬆、政治收緊」的政策而令香港經濟騰飛，北京自然亦可保持香港經濟不衰。但劉銳紹認為，中國忽略一個事實是，英國是與西方國家一起令香港成為生金蛋的鵝，如果西方日後不再重視香港的角色，單靠中國轉差的經濟，是不可能支撐香港經濟持續蓬勃的。長此發展下去，香港必然走上自閹的道路。

根據特首選舉規定，即使特首隻有一位候選人，選委會仍須在5月8日進行投票；候選人須獲得過半數，即最少751名選委支持，方可成為下屆特首。但在中聯辦已把支持工作放到明面上的情況，李家超當選並不困難，問題是有多高票當選。

現年64歲的李家超，服務港府45年，當中近八成時間在警隊任職，三十五年間，由見習督察升至昵稱「警隊一哥」的警務處長之職。2012年離開警隊並放棄英籍，加入前特首梁振英的班子，獲委為副保安局長，五年後晉陞為保安局長，直至去年6月才升為港府第二把手的政務司長，可全面接觸政府的不同工作，但在位不足一年便欲再上層樓，參選來屆特首。

李家超作風強硬，十分維護紀律部隊，在任職副保安局長期間的2014年6月，曾先否認有警員假扮反對新界東北撥款計畫的示威者，後來改稱有派便衣警員「參與遊行」；而對有記者高聲表露身分後仍被警員擡走，李家超卻堅持警方沒有犯錯，反指記者沒有佩戴記者證，警員不知其記者身分，被指睜眼說瞎話。到了2019年，已擢升為保安局長的李家超，負責推動修訂逃犯條例的工作，結果觸發香港有史以來最多人參與的反修例風波，為北京政府以打「黑暴」為名，收緊對香港的「全面管治」，並讓中國公安作風藉《港區國安法》在港落實；而李則再上層樓，獲委為政務司長。