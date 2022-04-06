烏克蘭軍人在美訓練使用彈簧刀無人機

俄羅斯侵烏戰爭

Switchblade 300是一種可背負和快速部署的戰術導彈系統，用於打擊超視距（BLOS）目標。

美國五角大樓周三表示，一批烏克蘭軍人正在美國訓練如何使用“彈簧刀”無人攻擊機，這種無人機外號“神風特攻”，被視為坦剋死敵。另外一個相關的消息是，根據泰晤士報報道，英國國防部計畫向烏克蘭派遣新型裝甲車。

廣告 繼續瀏覽後續

專家分析，“彈簧刀”是一種介於巡航導彈和無人作戰飛行器之間的智能導彈武器，這種導彈可以在目標區遊盪一段時間以搜索目標，並在定位目標後收起雙翼，變成一枚小型巡航導彈，與襲擊目標同歸於盡，被形容為“神風特攻”。

美國國防部發言人表示，一小批烏克蘭軍人早在俄羅斯侵烏戰爭爆發前的去年秋天就已進入美國，美國正好利用他們在美的機會進行培訓，熟悉掌握如何發射彈簧刀無人機。一名匿名的五角大樓高管表示，這批烏克蘭軍人大約十二人左右，很快重返烏克蘭。

星期二，美國國防部長奧斯汀出席國會聽證會時表示，美國在烏克蘭境外幫助培訓烏克蘭軍人，旨在熟練掌握美國提供的武器。“他們中的一些人正在美國培訓”。他還補充說。

美國總統拜登3月16日宣布，將向烏克蘭提供100個“自殺式”無人機，這種無人機只有在找到目標後才會爆炸，其中較小的一種可供炸毀輕型裝甲車，稍大的可供炸毀重型坦克。

美國國防部發言人表示，這批武器周初抵達烏克蘭。

華盛頓還在周二宣布，將以標槍反坦克系統的形式向烏克蘭提供多達1億美元的額外軍事援助，這些標槍已成為烏克蘭士兵對抗俄羅斯軍隊的首選武器。

當被問及新標槍的用處時（烏克蘭人在要求更好的防空防禦的同時已經收到了數千枚標槍），五角大樓發言人指出，這些肩扛式便攜式導彈發射器被設計用來刺穿坦克裝甲，但 "這並不意味着它們不能用於其他車輛，甚至必要時用於打擊固定目標"。

另據英國泰晤士報報道，英國國防部計畫向烏克蘭派遣裝甲車，其中包括馬士提夫”（Mastiff）裝甲車和“豺狼”(Jackal)裝甲車。

侵烏的俄羅斯軍隊目前調整戰略，集中力量攻打烏東地區，烏克蘭方面向西方要求提供更多的武器。