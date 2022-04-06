俄羅斯侵烏戰爭

被俄羅斯炸毀的烏克蘭港口城市馬里烏波爾劇院。俄羅斯軍隊目前正在集結兵力奪取包括馬里烏波爾在內的整個頓巴斯地區，從而聯通克里米亞半島。

俄軍閃電戰落空，佔領基輔失敗後，根據美國國防部，俄軍業已從基輔周邊全部撤出，正向烏克蘭東部集中兵力。專家評估，一場最具破壞性和致命性的大戰就在眼前!而北約秘書長則指“戰爭進入關鍵階段”。

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烏克蘭軍方周末宣布，收復俄羅斯軍隊2月24日侵烏以來佔領的基輔周邊所有地區。根據美國國防部周三表示，俄方派往烏克蘭的130個戰鬥群中，超過80個仍留在該國。 “離開基輔的軍隊朝着白俄羅斯和俄羅斯方向撤離。”五角大樓官員判斷：“地面戰略暫時慘敗，但俄軍的長遠目標並不清楚。”

目前可以看到的是，莫斯科正在烏克蘭戰場進行新的部署，旨在全力攻打頓巴斯地區，這一地區從2014年以來已部分掌控在親俄的烏東分裂分子手中。

北約秘書長斯托爾滕貝格周三警告，“第一階段”損失慘重的俄軍將重新武裝，以獲得大批增援兵員和軍備補給，達致高度集中兵力圍打頓巴斯地區的目標。

一場血戰在即，烏克蘭副總理伊琳娜·韋列舒克周三呼籲烏東居民立即疏散，否則未來幾日將有“生命危險”。盧甘斯克州州長謝爾蓋·蓋達伊呼籲居民儘速離開，他說，昨天，俄國人破壞了頓巴斯地區鐵路網絡，隨後修復了數小時，所有火車被迫晚點，這是危險降臨的最新跡象，趁着還有巴士、火車的時候，我懇請你們和你們的家人撤離。

超過十萬居民的北頓內茨克（Severodonetsk）市是盧甘斯克州首府所在，法新社戰地記者注意到，這一位於烏克蘭最東部，政府軍仍在堅守的城市，周二遭到俄軍一陣陣炮彈和火箭攻擊。儘管俄方轟炸加劇，但位於北頓內茨克城郊以北的前線並未出現明顯更動。雙方交火局限於炮擊。

法新社記者觀察到，沿着一條連接最近被俄羅斯軍隊奪取的伊祖姆鎮與基輔控制的頓巴斯首府斯拉維揚斯克和克拉馬托爾斯克這兩個雙胞胎城鎮的道路，烏克蘭軍隊積極部署，準備戰鬥。專家分析，斯拉維揚斯克市(Slaviansk)可能是俄軍的“下一場關鍵戰役”，俄羅斯第20軍似已準備就緒。

城周到處是推土機挖出的戰壕，在掩體中的火炮和裝甲車四處分布，就近是一座森林，到處都是庇護所和偽裝設備，預示着一場可能的十分血腥的戰鬥？ 守城的烏克蘭軍官告訴法新社記者，隨時都可以聽到俄羅斯直升飛機飛到前線的聲音。軍人表示，“我們隨時準備出擊，讓敵人措手不及”。

附近的克拉斯諾皮利亞(Krasnopillia)鎮，烏克蘭第95空中機動旅在這裡堅守着，這是一支以鷹為徽章的精英部隊。記者問，他們害怕即將到來的俄羅斯颶風嗎？軍官反問："你知道大衛和歌利亞的故事嗎...... "。

不遠處，烏克蘭軍隊的後勤裝備成了俄軍的靶子，周二，一座油庫遭到轟炸，俄羅斯國防部稱，俄羅斯軍隊用導彈摧毀了位於新莫斯科夫斯克、拉傑霍夫、卡紮廷、普羅西亞和米科拉耶夫的五座燃料庫。這些倉庫為哈爾科夫和米科拉耶夫地區以及頓巴斯的烏克蘭部隊提供物資。

法國軍史專家，前法軍上校米歇爾.戈雅分析，頓巴斯戰鬥無疑是這場戰爭的決定性戰役，如果俄軍奪取包括馬里烏波爾在內的頓巴斯地區，普京可能會在5月9日宣布勝利，儘管這一勝利遠低於此前的目標。如果無法奪取，俄方可能會採取戰術停戰，“凍結局勢”，從而重新集結力量，發動下一次大規模攻勢。在烏克蘭方面，目前而言作戰選項雖然有限，但卻實在，白俄羅斯參戰已成為過去時，從北部和西部騰出的多個旅可以加入烏東保衛戰，烏克蘭增援部隊可以從西南部投入，但不會超越Dniepr，他們可以強化頓巴斯前線，使得俄羅斯月底前佔領這一地區的計畫化為泡影。

俄羅斯軍隊同樣尋求加固亞速海沿岸---烏克蘭南部營地的防守，試圖把頓巴斯地區與已被其並吞的克里米亞半島打通。為此，俄軍不停地對港口大城市馬里烏波爾狂轟濫炸，該市市長表示，馬里烏波爾的處境已經“超越了人道災難所能承受的地步”。而基輔懷疑，俄軍正在馬里烏波爾設法對數千名烏克蘭遭屠殺者“銷屍滅跡”，情況比布查“更壞”。

俄羅斯軍方周二稱擊落了兩架尋找救援被包圍在港口城市的亞速團首領，並再次敦促堅守馬里烏波爾的烏軍投降。但是，在這裡堅守的亞速團軍人神出鬼沒，不斷地騷擾者部分佔領城市的俄羅斯士兵，並準備接應可能反攻的烏克蘭部隊。

一場大戰在即，烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲西方提供重型武器，捷克目前是第一個向烏克蘭輸入坦克的北約成員國，第一批十餘輛T-72坦克已進入烏克蘭境內。捷克和斯洛伐克已應烏克蘭要求，啟動軍工廠，修復烏克蘭的戰損軍備。

美國國家安全顧問沙利文周日表示，美國很快向烏克蘭提供空中防禦系統，海岸防禦系統，遠程火炮等重型武器。何時運到？沙利文簡單表示，運抵烏克蘭武器的速度之快超出想象。

周三周四，北約成員國外交部長與烏克蘭外長庫列巴討論向烏克蘭提供急需武器。北約秘書長斯托爾滕貝格周三對媒體表示，細節無可奉告，但我們正在討論反坦克武器以及防空系統。

戰場形勢險峻，烏克蘭能否擊敗俄羅斯把烏國一分為二，堵住出海口的企圖，東部及南部保衛戰至關重要。但是，北約秘書長周二警告，烏克蘭戰爭可能延長數月甚至數年，普京並沒有收回佔領烏克蘭全境的野心，持久戰的風險很高。我們必須面對現實，必須為支持烏克蘭做好長期準備。

烏克蘭保衛戰將是二十一世紀一場文明與野蠻的決戰，之後開啟的或許是另外一個世紀。