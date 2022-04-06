爭取香港自決組織稱重新運作 內弛外張

香港/政治

在《港區國安法》生效日宣布遣散所有香港成員、主張香港民族獨立的「香港民族陣線」，昨(5日)在臉書宣布重新運作，聲稱會集合海外港人資源和發展海外實業以進行訓練，「為光復祖國鞠躬盡瘁」。聲明未有交代組織是否在港重新運作，亦未引起網民熱切討論，但已引起警方關注。

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表明以「確立香港民族，重奪自決權利」為目標的香港民族陣線，在前年6月30日國安法生效日宣布撤退人員，其重新運作聲明解釋，當時是考慮到組織仍有核心成員滯留於香港這個「敵占區」，故不得不暫停在香港的活動。「陣線」的台灣和英國分部聲稱繼續運作，但臉書等社交平台甚少發帖，之前最後一篇帖文發出日期是前年的7月底。

但靜止近兩年後，「陣線」在本月1日發表帖文，指即將重臨，呼籲訂閱關注；及至昨日，「陣線」發表重新運作聲明，但兩則帖文的關注度都十分低，新的中英文版帖文發出一天，有發出表情包的網民只有二百餘人，轉發的不足20人，11人發表評論，多為支持和打氣信息，但亦有人質疑發帖人只是空口講白話。

聲明指出，從未停止為「港獨大業」奔走，現擬以日本江戶時代成立貿易組織以支持改革的龜山社中為典範，「矢力集合海外港人資源，發展海外實業，進行有系統的招募和訓練，培養出各類人才，為光復祖國鞠躬盡瘁。」呼籲「滯留手足」留有用之軀，待他日時機成熟之際內外呼應」。

陣線聲明引起警方關注，但警方響應傳媒查詢是否涉及國安法時表示，不評論個別個案，重申若有違法，必會依法處理。不過，從香港特首一職退下來後轉任政協副主席的梁振英今早發帖揶揄，指台灣審批港人定居申請越來越嚴之際，「陣線」台灣分部發言人Poppy（化名）向《明報》表示，期望重新整合在台灣的港人，延續抗爭力量，質疑這「會害死多少在台灣的正常香港人？」

香港民族陣線於2015年成立，一直鼓吹「勇武抗爭」，宣布遣散在港成員後，身兼發言人的前立法會議員梁頌恆亦於同年年杪流亡美國尋求政治庇護。組織核心成員盧溢燊早在2019年7月因管有約1公斤炸藥TATP而被捕，他承認管有爆炸品意圖危害生命或財產罪，去年被判囚12年。