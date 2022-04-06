王毅與加外長通話：提尊重彼此核心利益 籲處理好台灣問題

中加關係

中國外長王毅周二（4月5日）同加拿大外長喬利通電話，據路透社上海電稿指，王毅表示，兩國關係現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行；他還提醒對方，如果台灣問題處理不好，中加關係就會遭受根本性損害。

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據報道，王毅和加拿大外長喬利通電話時表示，中方始終從戰略和長遠角度看待和處理中加關係。兩國關係現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行；並提出尊重彼此核心利益、不給中加關係設置新的障礙，以及堅持獨立自主、排除不必要的外部干擾等意見。

中國外交部網站周三凌晨新聞稿引述王毅話稱：“一個中國原則是中加關係的政治基礎。如果台灣問題處理不好，中加關係就會遭受根本性損害。希望加方在涉及中國核心利益的問題上，採取正確的態度和立場。”

他指出，加方應積極客觀看待中國，奉行穩健務實的對華政策。中加沒有歷史糾葛，也沒有現實利害衝突，希望加方本着互利共贏的目標，多做有利於增進相互信任、促進雙邊關係的實事。

中加關係因孟晚舟事件嚴重受挫，加拿大外長喬利回應王毅稱，本着向前看的精神，推動加中關係逐步重回正軌，建設更具韌性的雙邊關係。

此外，在烏克蘭問題上，王毅強調，中方呼籲各方冷靜理性思考，為和平創造機會，為談判開闢前景。當前談判面臨曲折和困難，但只要談下去，就有停火的可能，就有和平的希望。

烏克蘭總統澤連斯基周二對聯合國安理會表示，俄羅斯必須對有關戰爭暴行的指控負責。與此同時，西方準備擴大制裁，包括禁止所有在俄羅斯的新投資。