聯大今天投票決定是否暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格

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聯合國大會主席周三表示，在俄羅斯軍隊被控在烏克蘭布查蓄意殺害平民後，聯大將於周四投票決定是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。日本首度譴責俄羅斯犯戰爭罪 支持將俄踢出人權理事會

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聯合國大會主席發言人庫比亞克（Paulina Kubiak）周三表示，投票已確認將在7日上午進行。

俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年。要將俄羅斯暫時從設在日內瓦的人權理事會除名，聯合國大會193個會員國必須要有2/3票數通過才行。

烏克蘭指控俄軍在布查鎮（Bucha）屠殺平民數百人後，美國駐聯合國大使格林菲爾德本周稱，美國要求聯合國大會將俄羅斯踢出人權理事會。她在羅馬尼亞首都布加勒斯特表示："俄羅斯參與人權理事會是個笑話。"

聯合國大會只有一次將會員國踢出人權理事會，2011年3月聯大一致通過將利比亞逐出。當時效忠利比亞領導人卡紮菲的軍隊暴力鎮壓抗議者。

美國與英國都支持將俄羅斯提出人權理事會，美英並堅信在聯大的投票中將擁有三分之二多數。

另外，日本政府周三也首度批評俄羅斯犯下戰爭罪行，並同意暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會籍。

綜合日媒報導，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一周三在記者會上表示，俄軍殺害平民是嚴重違反國際人道法的戰爭罪行，俄羅斯必須受到懲罰。這是俄羅斯入侵烏克蘭後，日本政府首度跟隨西方國家步調，譴責俄羅斯犯下戰爭罪行。

關於美國駐聯合國大使提議暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會籍，松野博一說，俄羅斯這樣的國家繼續擔任人權理事會成員是"極度不恰當"，日本政府支持暫停俄羅斯會籍。