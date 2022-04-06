香港特首選舉： 北京密謀 香港尷尬

香港特首選舉

香港本屆特首選情異常，直到距離選出港首隻剩一個月的時候，才傳出消息，曾是香港警察頭子的“鐵拳”李家超辭職了! 也就是說他要參選特首了，這一切，都像是一場早已布局的密謀。

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為什麼選情如此之冷？香港中國問題專家劉銳紹之前對中央社表示，“任何人未獲北京批准便自己宣布想參選，即是與北京‘對着干’”。他認為：北京既牢牢掌握香港特首選舉，就不急於公布屬意人選，但對於選舉可能會出亂象也誠惶誠恐，擔心屬意人選太早浮現，可能會出現不可預測的亂象。

原來一國兩制早就名存實亡了!“關鍵少數”民主派被排斥出局後，建制派，親北京派均畏首畏尾。親北京的香港零1稱，本次特首選舉很大可能採用澳門的“一人參選模式”，也就是說，候選人只有一個。這意味着特首基本是欽定了，李家超預計將作為北京內定的唯一候選人輕鬆成為香港下一任特首。

林鄭月娥，這位點燃反送中運動的香港特首，4月4日才宣布不再參選特首。她的下台被指是公開的秘密，在北京眼中，她忠心有餘，還不夠十分地鐵腕。北京的禦用學者暗示“忠誠的廢物”。那麼， 林正月娥給香港留下了什麼？香港浸會大學政治學家高敬文(Jean-Pierre Cabestan)對紐約時報表示：“她是埋葬了我們在香港回歸前25年裡所理解的‘一國兩制’的關鍵人物之一。”

她自稱，抗議活動、冠狀病毒和“外部勢力的不斷干預”是她周一決定辭職的原因。 “我面臨著前所未有的巨大壓力”。她已全力效勞，北京並不滿意，因為在她手上，港人第一次清晰地把鬥爭的矛頭指向北京，也是在她治下，港人清醒地認知，港府已失去利用一國兩制賦予的為港人謀利益的空間，淪為北京的傀儡。

她的執政滿意度很低，這是不言而喻的，一個應被視為父母官的港首，最後與港人為敵到那種地步，事事唯北京馬首是瞻。顛覆香港法制第一步的送中修例，是北京多年的旨意，而在她手中啟動，她甘願成為北京的一桿好槍，指向哪，打到哪，還是她自身的認知局限所致？

港人意識到這是爭取一國兩制賦予的民主權利最關鍵的時候，百萬人上街請願，要求實施雙直選，林鄭月娥驚慌失措，求助北京，北京視民主運動為“港暴”，鼓勵港府鎮壓，使得一個曾頗讓港人讚譽的港警淪為街頭打棍。

北京在反送中之末，新冠疫情初起之際，藉著防疫隔離之名，全國人大取代香港立法會，推出港版國安法。而推行此法最力的，是保安局長出身，後來擔任政務司司長的李家超。警察出身的李家超去年才升任政務司司長。他以前並無全面管理政府部門的經驗，但在擔任保安局局長期間強力鎮壓2019年民眾“反送中”示威活動，之後又大力為北京強推香港國安法，並獲得北京青睞。

國安法祭出，反送中的代表人物，青年領袖入獄的入獄，逃亡的逃亡，敢於為港人發聲的報人黎智英一判再判，支持中國民運的港支聯主席李卓人被囚，獨立媒體一個接着一個關閉，香港形成白色恐怖氣候。隨後，修改香港選舉法，把民主派剔除在可能進入候選的行列之外，港首候選人保證是“愛香港”，實則愛北京，也就是忠於習近平之人。

李家超的思路與北京合拍，他讚揚『國安法』令香港“由亂轉治”，在他眼中的東方明珠香港最需要當心的是“港獨思想、暴力思想，甚至極端思想沒有完全毀滅，仍存在於社會，因此一定要警惕，遏制這種意識的散播。”他還被認為是一個整治媒體的能手。香港學者陳家洛認為，李家超過去對民主、人權、法治等核心價值，只從國安角度理解，相信來屆政府的政治打壓會有過之而無不及。

香港黑暗了，這不光是這個曾經燦爛的亞洲之星，自由港，媒體的天堂，言論自由的廣場，從此萬馬齊喑，憤怒的力量化為地火，表面死一般平靜，北京愚蠢的清零政策搬到香港，香港死於新冠的人創下高峰。北京方面傳話了，對香港疫情失控“頗為失望”，眾人一口，指責防疫是林鄭最後的敗筆。那時候，北京當局還沒想到，更嚴重的還在後頭，上海封城。

香港的情況其實很嚴重，在把泛民派剔除之後，北京的緊箍兒扣到了建制派擁共派的頭頂。這就是為什麼參選特首，大家一直要等到最後。 就連不再參選的林鄭，也要等到最後，才吶吶地道出：面臨前所未有的巨大壓力。想參選的，為什麼也畏首畏尾，因為他們要觀察習近平的臉色，習近平不光新冠要清零，反對的聲音也要清零，建制派也不能有雜音。

這就是超級穩定的假象，終於，最後的時刻到了，林鄭敲響了辭別的鐘聲，“鐵漢子”李家超將執掌香港的聲音如雷劈耳。時事評論員劉銳紹表示，若李家超參選併當選，反映北京仍把國家和政權安全放在“壓倒性地位”。

北京的禦用學者把林正月娥之後的香港官場稱之為“下半場”，被稱作“中國鷹派學者”或者“喉舌學者”的全國港澳研究會理事田飛龍稱，“下半場的‘一國兩制’，其重心在‘一國’”，大約，北京所期望於未來港首的，是讓香港徹底的臣服，而香港的“下半場”，就指望李家超的“鐵拳”了？