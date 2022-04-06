馬克龍反駁波蘭總理言論"毫無根據" 稱"與俄對話旨在避免戰爭構建和平"

馬克龍/普京/波蘭/烏克蘭危機

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）本周指責馬克龍，在俄羅斯入侵烏克蘭前後多次與俄羅斯總統普京會談溝通，他說“沒有人會去跟希特勒談判。”法新社報道，馬克龍與極右翼政黨國民聯盟的候選人馬麗娜·勒龐周三晚間分別參加法國電視一台"十分鐘說服"節目，回答記者提問。馬克龍表示，"波蘭總理的言論既沒有根據，也很可恥"。馬克龍說，"但我並不感到驚訝，因為來自極右翼政黨的莫拉維茨基曾多次會見過極右翼政黨國民聯盟的候選人馬麗娜·勒龐，從而干預了法國總統大選"。 莫拉維茨基周一在出席新聞發布會時指責馬克龍說：“馬克龍總統先生，您與普京談判了多少次，您取得了什麼成果？您是否阻止了任何已經發生的行動？”他並表示說：“我們不應該與罪犯談判，我們應該與他們戰鬥。沒有人與希特勒談判。您會和希特勒、斯大林、波爾布特談判嗎"？ 針對上述言論，馬克龍周三在電視一台的採訪中表示，"幾年來，我一直以法國的名義，代表法國與俄羅斯總統進行對話溝通，以避免戰爭並在歐洲建立新的和平架構"。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，馬克龍曾多次與普京進行視頻會談。馬克龍表示，"我從我的任期一開始就這樣做，我不想其他人，從未抱着天真的幻想；我與某些人正相反，從未與之同謀"。法國各政黨領導人質疑勒龐與俄羅斯領導人的關係密切。 馬克龍表示，"正如德國總理朔爾茨以及歐洲其他國家領導人一樣，我始終在努力與俄羅斯通話，討論，以達成停火，開闢人道走廊"。"無所謂自滿或天真，我認為，這是我的職責"。馬克龍並表示，將持續對俄羅斯進行制裁。

法國總統馬克龍周三稱波蘭總理的對他的指責"毫無根據"，馬克龍為維持與俄羅斯總統普京的對話辯護稱，"代表法國與俄羅斯對話，"以避免戰爭，構建歐洲和平"。

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波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）本周指責馬克龍，在俄羅斯入侵烏克蘭前後多次與俄羅斯總統普京會談溝通，他說“沒有人會去跟希特勒談判。”法新社報道，馬克龍與極右翼政黨國民聯盟的候選人馬麗娜·勒龐周三晚間分別參加法國電視一台"十分鐘說服"節目，回答記者提問。馬克龍表示，"波蘭總理的言論既沒有根據，也很可恥"。馬克龍說，"但我並不感到驚訝，因為來自極右翼政黨的莫拉維茨基曾多次會見過極右翼政黨國民聯盟的候選人馬麗娜·勒龐，從而干預了法國總統大選"。

莫拉維茨基周一在出席新聞發布會時指責馬克龍說：“馬克龍總統先生，您與普京談判了多少次，您取得了什麼成果？您是否阻止了任何已經發生的行動？”他並表示說：“我們不應該與罪犯談判，我們應該與他們戰鬥。沒有人與希特勒談判。您會和希特勒、斯大林、波爾布特談判嗎"？

針對上述言論，馬克龍周三在電視一台的採訪中表示，"幾年來，我一直以法國的名義，代表法國與俄羅斯總統進行對話溝通，以避免戰爭並在歐洲建立新的和平架構"。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，馬克龍曾多次與普京進行視頻會談。馬克龍表示，"我從我的任期一開始就這樣做，我不像其他人，從未天真；我與某些人行為正相反，從未與之(俄羅斯）同謀迎合"。法國各政黨領導人都質疑勒龐與俄羅斯領導人的關係密切。

馬克龍表示，"正如德國總理朔爾茨以及歐洲其他國家領導人一樣，我始終在努力與俄羅斯通話討論，以達成停火，開闢人道走廊"。"無所謂自滿或天真，我認為，這是我的職責"。馬克龍並表示，將持續對俄羅斯進行制裁。