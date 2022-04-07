佩洛西染疫 訪台行程延後

俄羅斯侵烏戰爭

2022年4月5日，眾議院議長南希-佩洛西在白宮東廳出席總統拜登主持的關於《可負擔醫療法案》的活動。佩洛西因染疫，取消了出訪亞洲的計畫。

周四上午，美國國會眾議院議長佩洛西的辦公室表示，佩洛西確診感染新冠病毒，目前沒有癥狀。她原定於周五啟程，率領國會代表團訪問日本之後到訪台灣，佩洛西的發言人表示，這次訪問行程將延後。

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現年82歲的佩洛西已接種了2針新冠疫苗和加強針。她的辦公室稱，佩洛西將遵循美國聯邦疾病防控中心（CDC）的指南開始隔離。根據CDC的標準，確診者應隔離5天，無癥狀或癥狀減輕者在解除隔離後的5天內，需要在與人接觸時戴上口罩，避免傳染。

此外，將隨佩洛西一道訪台的國會眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也在6日在推特發文宣布自己確診新冠肺炎。

根據美聯社報道，佩洛西的患病聲明是在她每周在國會山舉行的新聞發布會之前發布的，該發布會被臨時取消。眾議院將開始為期兩周的春季休會。

隨着限制措施的解除，美國首都華盛頓特區舉行了更多的活動和集會，也經歷了新一波病例激增。周三，司法部長加蘭（Merrick Garland）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）宣布檢測呈陽性。這些官員是周六晚上的烤架俱樂部晚宴的十多名與會者之一，他們的病毒檢測呈陽性。

華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Elizabeth Bowser）周四宣布，她的新冠檢測呈陽性，並將“在遵守隔離協議的同時在家工作”。