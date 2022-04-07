俄軍入侵烏克蘭超過一個月 莫斯科稱俄軍蒙受重大損失

俄羅斯/美歐/制裁

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫周四表示，俄羅斯軍隊2月24日發動"特殊軍事行動"入侵烏克蘭以來，俄軍在烏克蘭蒙受"重大損失"。另外，西方對俄羅斯實施前所未有的制裁，俄羅斯總理表示，俄羅斯面臨30年最困難局面。

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路透社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）周四在接受英國"天空新聞網"（Sky News）訪問時說："我軍遭受重大損失。這對我們來說是場巨大悲劇。"

俄羅斯國防部3月25日曾表示，發起軍事行動以來，已有1351名俄軍死亡、3825人受傷。這是俄方最近一次更新的數據。

德國總理朔爾茨兩天後表示，俄軍死亡人數可能至少1萬人。

而據聯合國表示，已確認超過1000名平民死於這次戰事，但實際人數可能多得多。

另外，俄羅斯總理米舒斯京周四也表示，由於西方國家實施前所未見的制裁，俄羅斯正面臨30年來最困難的局面，但外國將俄羅斯孤立於全球經濟之外的企圖將失敗。

路透社報導，米舒斯京表示，這個情況形成了新的商機，由於外國企業退出俄羅斯，將為其他企業騰出空間。

西方國家正逐步收緊一連串的經濟制裁，試圖迫使俄羅斯結束在烏克蘭的軍事行動並撤軍。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四表示，烏克蘭已向莫斯科提出含有"無法接受"條件的和平協議草案，但俄羅斯仍會持續談判，並力求確保己方所提條件。

克里姆林宮曾表示，俄烏之間的和平談判進展不如預期快速，並指控西方國家將焦點放在莫斯科否認的戰爭罪指控上，企圖破壞談判進程。