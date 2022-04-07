多數國家支持 中國反對 聯大暫停俄羅斯人權理事會資格

俄羅斯侵烏戰爭

2022年4月7日，聯合國大會通過決議，暫停俄羅斯在人權理事會的資格。

聯合國大會投票表決，決定暫停俄羅斯在人權理事會的資格。中國投票反對，但投票支持暫停俄羅斯人權理事會資格的成員國遠遠超過投反對票的國家。

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4月7日這場表決，是繼2011年針對利比亞表決之後的聯合國有史以來的第二次表決，而這次針對的是聯合國常任理事國俄羅斯，這一提案是由美國提出的，要求聯合國大會表決暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的席位。投票結果，在聯合國193個成員國中，反對暫停俄羅斯席位的共有24國，58國棄權，棄權不計。由此，本次投票以三分之二的絕對多數通過把俄羅斯從人權理事會排除出去的決議。

投票反對的國家有中國。中方揭露聯合國此舉“倉促行事”，“火上澆油”，開創“危險先例”，其他投反對票的國家還包括伊朗、哈薩克斯坦、古巴等國。俄羅斯、白俄羅斯以及敘利亞不出意外堅決反對這一美國提出的提案。

烏克蘭外長庫列巴對投票支持暫停俄羅斯人權資格的所有成員國表示感謝。他發推說：“聯合國旨在保護人權的機構沒有戰犯的位置”。

儘管莫斯科近日不斷動員一些國家投反對票，諸多非洲國家，一如南非、塞內加爾等國選擇了棄權。他們認為暫停莫斯科的決議 "預斷了人權理事會在3月初成立的調查委員會的結果"。巴西、墨西哥以及印度，目前都是安理會非常任理事國，採取了同樣的姿態。智利則投下支持票。

俄羅斯被指責烏克蘭犯下戰爭罪以及屠殺平民的罪行，布查屠殺就是最典型的時間，數百名無辜平民遭俄羅斯軍隊殘殺，布查事件發生後，華盛頓迅速提出暫停俄羅斯人權席位的提案。

聯合國人權理事會以倡導人權，調查成員國人權狀況為職責，創立於2006年，理事會共有47個成員國，有聯合國大會選出。

自從俄羅斯2月24日侵入烏克蘭之後，聯合國大會已對俄羅斯侵烏進行三次表決，3月2日，141個成員國表決通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭決議，這一決議被認為是歷史性的，投反對票的只有五國，包括俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、朝鮮和厄立特里亞，中國棄權。