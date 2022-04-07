俄羅斯侵烏戰爭

2022年4月6日，在烏克蘭基輔郊區的布查公墓，被俄軍殺害平民的屍體在被運往停屍房前的景象。

據德國電視一台報道，德國總理朔爾茨周三在德國聯邦議會再次譴責俄羅斯軍方在烏克蘭布查鎮犯下了戰爭罪行，並要求俄羅斯為此承擔責任。就俄羅斯斷言圖片是烏克蘭設計出來的說法，朔爾茨批評這是玩世不恭。

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戰爭繼續牽動德國的神經。據德國廣播電台報道，德國經濟部長哈貝克繼續拒絕立即禁止進口俄羅斯天然氣。與此同時，由於能源價格高漲，貨車司機嚴重缺乏，俄國木材進口被禁將導致德國貨物運輸所需的木製托盤缺乏等多種原因，德國物流業面臨破產潮。

德國媒體繼續每天關注戰爭局勢。就歐盟推出的新制裁方案，《南德意志報》認為，新制裁權衡了各方，是比較平衡的。制裁將損害普京政權，但這位不擇手段的總統當然不會因此而改變他的政策，或者至少不會很快就改變。東歐國家政府呼籲採取更嚴厲的制裁措施，例如禁止進口天然氣。但明智的做法是，歐盟還是將自己限制在不那麼激進的措施上，例如停止來自俄羅斯的煤炭進口。成員國可以很好的應對對俄羅斯煤炭的放棄。但另一方面，快速的天然氣禁運會給德國、意大利、奧地利和匈牙利等國家帶來巨大壓力，而且會持續很長時間。

《勃蘭登堡奧得河報》關注了德國外交部驅逐俄羅斯外交官一事。該報寫道：作為對布查大屠殺的反應，德國驅逐了40名俄羅斯大使館僱員，因為據稱他們是間諜。這樣做是愚蠢的。如果他們真的是間諜，為什麼外長貝爾博克不早點把他們遣送回家？如果他們不是，那麼，驅逐他們就是個錯誤信號。外交確保對話，對敵人尤為重要。德國驅逐40名俄羅斯外交官，會導致俄羅斯驅逐40名德國外交官。互相交談的人數減少了80人。通過這種方式，在某些時候，就只有武器能說話了。

就國際形勢，德國《世界報》認為，雖然看上去好像不是這麼回事，但對西方來說，最危險的敵人並不是俄羅斯，而是中國。習近平和普京密切合作，並讓其他國家依賴自己。美國及其盟友還從來沒有像現在這般受到孤立。這是痛苦的現實。