烏克蘭再次呼籲東部民眾緊急撤離 北約預料俄軍可能在頓巴斯發動大規模攻勢

烏克蘭/北約/美國/俄羅斯

烏克蘭周四警告俄羅斯準備攻擊烏東，烏克蘭官員敦促東部民眾利用最後機會撤離。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約認為烏克蘭的戰事會在未來數天集中在東部頓巴斯地區。他稱俄軍沒有撤出烏克蘭，而是重新集結和調動位置，預料可能在頓巴斯發動大規模攻勢。北約外長會議討論加快向烏克蘭運送武器裝，美國國務卿布林肯表示，將向烏克蘭提供新型武器系統。

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俄軍在入侵烏克蘭6周後，開始撤離基輔和烏克蘭北部地區，而將兵力集結在東南部。烏克蘭政府正緊急撤離當地的平民。

俄軍在基輔周邊地區殺戮平民，其中包括布查鎮（Bucha）慘案。烏克蘭稱這是俄羅斯犯下戰爭罪的明證，西方國家也因此對莫斯科祭出新一波制裁。

烏克蘭總統澤連斯基周四指出，俄羅斯不為所動，並持續集結兵力，以實現在俄羅斯對（烏東）頓巴斯的圖謀。澤連斯基表示："俄軍準備恢復積極攻勢。"與此同時，烏東頓巴斯的頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Lugansk）官員則敦促民眾儘快撤離。

盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在臉書上寫到："這幾天可能是避免死於俄軍手中的最後機會。"他表示，該州所有城市都遭火力攻擊，其中克爾米納鎮（Kreminna）有1人死亡。

他說："撤離不能等。敵軍正試圖切斷所有可能的人員撤離路線。"

蓋戴之前表示，盧甘斯克州周三有超過1200人已經撤離，但這項撤離行動受到火砲攻擊影響，其中部分地區對外聯絡已經中斷。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）宣布，已和俄羅斯達成協議，開設10條安全通道，這些通道大多位於烏克蘭南部和東部，不過，她表示，試圖離開遭圍困的港市馬里烏波爾的居民必須利用自己的車輛離開。

烏克蘭官員表示，俄軍在烏克蘭東部和南部重新部署準備發動新攻勢，他們希望民眾趁現在還可以離開的時候，撤離這些地區。

澤連斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄軍空襲行動現在主要集中在東部，東南部港市馬里烏波爾仍在堅守。

另據法新社報導指稱，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，俄烏衝突已達到"關鍵階段"，莫斯科當局將飽經磨難的俄軍從烏克蘭北部撤走，讓他們重新武裝，為東部的大規模攻勢做準備。斯托爾滕貝格在北約周三的會議上表示，"我們並未看見俄羅斯總統平均已改變掌控整個烏克蘭的計畫。"

斯托爾滕貝格並提到北約正安排運送更多武器到烏克蘭，但以運作安全為由拒絕透露武器資料。

周四北約在比利時首都布魯塞爾舉行的外長會議，除北約30個成員國外，還有來自芬蘭、瑞典、格魯吉亞外交部長以及烏克蘭外交部長庫列巴。庫列巴在會下向歐洲各國外交部長表示，"我來這裡的原因很簡單，只為了三件事，就是'武器、武器、武器'。"他呼籲，北約應向基輔提供與俄羅斯作戰時所需的所有武器。

庫列巴表示，防止俄羅斯戰爭蔓延到烏克蘭以外的唯一方法是給予他們最大的支持，包括最高制裁及所有武器。

另據路透社消息，美國國務卿布林肯周四在布魯塞爾表示，美國將向烏克蘭新型武器系統。布林肯此前與北約外長討論加快向烏克蘭運送武器裝備，以應對俄羅斯的進攻。