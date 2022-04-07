瑞士駐華使館抗議中方阻止放映烏克蘭背景影片《奧嘉》

中國/電影審查

瑞士駐華使館原定2022年3月31日在北京一家影院放映法國-瑞士合拍影片《奧嘉》。但放映計畫在最後時刻被中國當局叫停。圖為影片劇照。該片曾獲2021戛納電影節獲得影評人周單元劇作家和作曲家協會獎。

一部由法國與瑞士合拍的烏克蘭主題電影近日在北京的放映安排被中國有關當局阻止。這部影片上周的放映安排也在最後時刻被中方阻止。瑞士駐華使館就此向中方提出抗議。

廣告 繼續瀏覽後續

這是一部以2014年烏克蘭廣場革命為背景的影片。由法國新銳導演埃利·格拉佩執導拍攝。故事以烏克蘭15歲的體操運動員奧嘉因國內政治動蕩，而不得不轉往瑞士繼續訓練的故事為主線，揭示出主人公面對2014年基輔市中心廣場那場推翻親俄派總統的抗爭運動的糾結與不安。

這部影片曾在2021戛納電影節獲得影評人周單元劇作家和作曲家協會獎，以及瑞士電影獎2022年度最佳故事長片。這部影片也代表瑞士，參加奧斯卡電影獎角逐。

瑞士使館曾在3月31日在北京一家影院安排放映該片。10名外國駐華大使應邀出席。但中方在最後時刻取消放映。瑞士使館通過電郵回復法新社問詢時表示，中方給出的理由先是新冠疫情，隨後又指出是因為影片內容。瑞士使館立即就此向中方提出抗議。

在北京的法國文化中心原定4月6日晚播放此片，最終也被中方叫停。

法國文化中心，根據其官方網頁介紹，”是中法兩國於2002年11月簽訂的政府間協議所創立的文化中心。其使命是促進法國文化在中國的傳播和跨文化對話。“

2013年，烏克蘭國內親俄羅斯派與親歐洲派之間的對立日趨激烈，最終在年底，在首都基輔市中心的獨立廣場上爆發大規模集會抗爭。抗爭活動遭遇當局鎮壓，但親俄派總統亞努科維奇最終逃亡。

這場革命為今天的俄烏戰爭埋下伏筆。自2014年起，烏克蘭東部靠近俄羅斯的地區頓巴斯境內的親俄分離主義勢力在俄羅斯支持下，不斷與烏克蘭政府軍交戰。俄羅斯也在那一年藉機兼並了烏克蘭領土克里米亞。

今年2月24日，俄羅斯向烏克蘭全面開戰，令國際輿論嘩然。一個多月後，烏克蘭首都郊區布查小鎮在俄軍撤離留下的屠殺慘狀更震驚世界。但中國政府自始至終拒絕承認這是一場侵略戰爭，從未譴責俄羅斯的軍事行動，反倒一再重申中俄友誼無上限。