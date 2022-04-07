美國正式取消俄羅斯最惠國貿易地位

俄羅斯侵烏戰爭

美國正式取締俄羅斯最惠國待遇，美國國會4月7日通過了這一法案。

美國正式取消俄羅斯和白俄羅斯的貿易地位，從而對兩國徵收懲罰性關稅鋪平道路。美國國會周四投票通過了這一決議案。

廣告 繼續瀏覽後續

在與歐洲盟邦協調後，美國總統拜登上個月宣布了這項措施，旨在 "在世界舞台上進一步孤立俄羅斯"，但新的制裁措施必須得到眾議院和參議院的確認。該措施在參眾兩院得到了強有力的跨黨派支持。

美國總統拜登3月11日宣布，美國、歐盟和七國集團將暫停與俄羅斯的正常貿易關係，作為對俄羅斯入侵烏克蘭的回應。

撤銷俄羅斯的“最惠國”貿易地位，讓美國及其盟國能夠啟動對許多俄羅斯商品徵收關稅的程序，從而進一步削弱俄羅斯經濟。國際貨幣基金組織預測，俄羅斯經濟今年將陷入“深度衰退”。

通過剝奪俄羅斯的 "最惠國條款"（這是自由貿易中的一項基本互惠原則），西方事實上把俄羅斯從全球自由貿易遊戲中排除，並賦予自己對進口俄羅斯產品徵收重稅的權利。

目前還有另外兩個國家被排除在這個支撐大多數國際貿易關係的互惠原則之外：古巴和朝鮮。

去年，美國從俄羅斯進口了價值約300億美元的商品，包括價值175億美元的原油，華盛頓剛剛頒布政令，對俄羅斯原油實施徹底的禁運。

美國國會法案還要求美國呼籲暫停俄羅斯在世界貿易組織的資格。

美國國會周四還就禁止俄羅斯能源進口進行了投票，美國總統拜登已在3月初通過行政命令宣布對此類材料實施禁運。

所有這一切都發生在最近幾周西方採取的幾項措施之上，這些措施旨在逐步切斷由普京領導的國家與世界其他國家的經濟和金融聯繫。

拜登之前在宣布美國準備取消俄羅斯最惠國地位時指出：“這將是對俄羅斯經濟的又一個毀滅性打擊。他們的經濟已經受到我們制裁的嚴重影響。”