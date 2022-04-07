馮德萊恩今天訪問基輔 歐盟通過全面禁止俄羅斯煤炭進口禁令

歐盟/馮德萊恩/烏克蘭/俄羅斯

歐盟委員會主席馮德萊恩周四表示，她將於周五訪問烏克蘭首都基輔，以表達歐洲"堅定不移地支持"烏克蘭抗擊俄羅斯入侵。歐盟通過全面禁止俄羅斯煤炭進口禁令，將於8月中實施。歐洲理事會主席米歇爾周四表示，歐盟準備再釋放5億歐元資助烏克蘭購買武器。

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法新社消息，馮德萊恩周四在瑞典斯德哥爾摩舉行的記者會上表示：“烏克蘭人民應該得到我們的支援。我將於明天（周五）前往基輔。" 馮德萊恩說：“我希望傳達強有力的訊息，即（我們）堅定不移地支持烏克蘭人民，支持他們為我們共同的價值所進行的英勇奮戰。”

歐盟本周稍早已宣布馮德萊恩本周將訪問基輔，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利將隨行前往。

馮德萊恩與博雷利將在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，9日則將前往波蘭華沙參加支持烏克蘭的活動。據莫斯科稱，鑒於俄羅斯的進攻集中在烏克蘭東部，俄羅斯軍隊最近幾天放鬆了對基輔的控制。

另據法新社報道，歐盟各國通過禁止俄羅斯煤炭進口禁令，這項禁令將自8月中全面生效。

據路透社此前報道，在德國施壓要求延遲制裁後，這項禁令生效日期比最初擬議晚了一個月。

路透社報導，逐步停止俄羅斯煤炭進口是歐盟委員會本周所提第5套對俄制裁案的基本措施，以回應俄軍對烏克蘭布查鎮（Bucha）的暴行。

這是俄羅斯2月24日揮兵入侵烏克蘭以來，歐盟首度禁止從俄羅斯進口能源。

相較下，遠比煤炭進口量大的俄羅斯石油和天然氣，至今尚未遭遇歐盟禁令。

歐洲進口的俄羅斯煤炭大部分購自現貨市場，而非透過長期期貨合約，因此在制裁實施後，這些現貨採購將立即停止。