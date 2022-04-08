上海剛闢謠“武警接管” 多個小區傳出軍管消息

上海疫情發燒

上海新增陽性感染者連7天創紀錄，並首次突破兩萬例。上海官方7日晚宣布，9日起要在全市範圍內開展新一輪抗原檢測（快篩）。此外，官方7日特別闢謠，指上海要實行軍管的說法不實。

廣告 繼續瀏覽後續

上海市衛健委7日通報，新增本土確診824例、本土無癥狀感染者20398例，3月以來累計本土陽性感染者達13萬1524例，其中無癥狀感染者12萬7131例。目前只有一例重症。所有感染者中，年齡最小10天出生的嬰兒，最大98歲。

上海市衛健委7日表示，近日透過區域篩查發現的陽性感染者數量一直處於高位，顯示仍有社區傳播，且呈群聚特徵，疫情防控複雜嚴峻。

上海封城約一周，部分小區更長達廿多天，除對輕症集中隔離有不同看法，物資短缺、連“吃飯”都成問題是當前上海最大民怨。網路流傳許多民眾抗議的影片，有小區居民抗議大喊：“我們要吃飯，我們要上班，我們要自由。”也有小區居民因缺乏物資，紛敲鍋砸碗，高喊：“我們要物資、我們不想活活餓死。”

由於上海以無癥狀感染者居多，“動態清零”和“與病毒共存”兩種意見各有支持者。中國國家主席習近平7日在北京冬奧表彰會上，再度為嚴格防疫政策和“動態清零”方針辯護。習近平說，“中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供有益經驗”，還引述外國運動員稱，防疫若有金牌，“中國應該得到一枚”。

防疫人力吃緊，上海市退役軍人事務局昨發緊急公告，號召退役軍人加入抗疫工作。由於近日網路不斷傳出上海街頭出現身着軍裝的部隊，央視新聞7日報導，多架次運—廿大型運輸機降落上海虹橋機場，讓有關上海將實施軍管的傳聞甚囂塵上。

上海官方7日特別闢謠，指關於上海要開始軍事化管理等傳言不實，一名35歲周姓男子因散布“武警將接管上海社區”謠言，已遭逮捕。上海網信辦還稱，將大力清理網路言論，並警告說“手指動一動，圈群造謠言”的行為違法，必將受懲處。

此外，上海浦東新區北蔡鎮黨委書記蔡永強、鎮長徐建軍，以及浦東新區洋涇街道辦事處副主任黃偉，因防疫不力，遭到免職。