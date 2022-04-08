上海疫情今報2萬 追責已上路

中國/上海/新冠病毒

上海市新增新冠陽性病例已連七日創紀錄，並首次突破2萬例。中國本輪疫情難見終結跡象，尤其是作為金融中心的上海情況十分不樂觀，疫情管控令中國經濟承壓，消費將受更大打擊。上海市紀委周五通報，浦東新區三名處級幹部因疫情防控不力被免職。

廣告 繼續瀏覽後續

上海新冠陽性單日首破2萬例社區傳播仍有發生，疫情管控令中國經濟承壓。據路透社今天報道稱，上海市衛健委今早公布，4月7日上海新增本土新冠確診病例824例和本土無癥狀感染者20,398例，連續第七日創新高。其中323例確診病例為此前無癥狀感染者轉歸，121例確診病例和19,798例無癥狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海衛健委官員周五表示，近日通過區域篩查發現的陽性感染者數一直處於高位，提示社區傳播仍有發生，且呈現聚集性特徵，疫情防控形勢複雜嚴峻。

中國本輪疫情難見終結跡象，尤其是作為金融中心的上海情況十分不樂觀，疫情管控令中國經濟承壓，消費將受更大打擊。分析人士認為，疫情的死灰復燃及相關控制措施，將對中國3月以及一季度經濟增長造成影響，並調降二季度和全年預測。

高盛經濟研究報告指出，3月最後兩周高/中風險地區城市佔到中國GDP的三分之一，對疫情實施嚴格限制的省份生產中斷；一些省份暫停外出就餐服務，對消費的打擊可能更大。不過因強有力的政策支持，固定資產投資增長受疫情影響或較小。

對於疫情重災區的上海，ING銀行最新發表的評論認為，假如上海的封城措施只在整個4月持續，估計上海的GDP將損失6%，並對全國GDP帶來2%的損失。該行並將中國今年第二季的GDP同比增速預測，由原來的5%降至4%，全年預測則由4.8%調低至4.6%。

該報道稱，上海市衛健委今早公布，4月7日上海新增本土新冠確診病例824例和本土無癥狀感染者20,398例，連續第七日創新高。本輪封控的先行區域--浦東新區，4月7日新增307例本土確診病例，佔全市比重約37%；當日新增8,743例本土無癥狀感染者，佔全市比重約43%。

上海市紀委周五通報，浦東新區三名處級幹部因疫情防控不力被免職，具體為浦東新區北蔡鎮黨委書記蔡永強、鎮長徐建軍，以及洋涇街道辦事處副主任黃偉。上海市紀委監委周四還通報了兩起疫情防控不力典型問題：上海機場集團下屬虹橋公司消防急救保障部原黨委副書記、總經理李水飛在疫情防控中不擔當、不作為，被撤銷黨內職務和行政職務；黃浦區精神衛生中心黨支部副書記、院長周寶國在疫情防控中管理不嚴、處置不力，被免去黨內職務和行政職務，接受進一步調查處理。

另外，浦東新區作為上海市本輪疫情的重點區域，將於今日開始試點使用“核酸碼”功能，作為市民參加核酸檢測時的身份憑證。在使用有效期、方便老人、孩子等特殊人群使用等方面增加了便利。

據路透社說，中國國家衛健委今天公布數據顯示，4月7日中國大陸新增新冠肺炎確診病例1,576例，其中本土病例1,540例，較上日重現反彈，上海和吉林省合計佔比繼續超過九成，但吉林較上日減少而上海增加並超越吉林居首；當日新增本土無癥狀感染者22,561例，連創有公布數據以來新高。