中國公民帶連花清瘟赴新西蘭被查

連花清瘟被禁

據中國駐新西蘭大使館網站4月8日消息，近期，新西蘭當地媒體報道，新西蘭海關自去年11月以來查獲多起中國公民攜帶違禁藥品入境的案例，特別是用於防治新冠病毒的連花清瘟膠囊相關案例明顯增多。

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消息指，連花清瘟膠囊是中共官方推薦用於治療新冠病毒中成藥。但是，因該藥含新西蘭法律明文規定的受管控藥物成分，新西蘭政府將其列為違禁藥品。駐新西蘭使館提醒中國公民關注新西蘭政府的有關規定。擬赴新西蘭中國公民如需攜帶供個人使用的藥品入境，請提前通過新海關網站和新衛生部網站了解相關信息，並在入境時按規定申報，以免造成入境受阻和個人財產損失。

除新西蘭，澳洲也將連花清瘟列為違禁藥物。澳大利亞邊境執法局警告民眾不要從海外訂購自認為可預防或治療新冠的違禁藥物，其中包括連花清瘟顆粒和硫酸羥氯喹片等兩種產自中國廠商的藥品。