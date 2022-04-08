中國開冬奧慶功會 習近平稱中國疫情防禦制式也應獲金牌

中國/冬奧/疫情

中國國家主席習近平今天在北京冬奧表彰大會上，為中國嚴格的防疫政策辯護。他指冬奧經驗顯示中國防疫政策再次經起考驗，應得防疫金牌；堅持中共集中統一領導，能辦成任何事。谷愛凌等147個人獲得“北京冬奧會、冬殘奧會（帕運）突出貢獻個人”稱號。但未知谷愛凌是否出席慶功會。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，中國8日上午在北京人民大會堂舉辦北京冬季奧運、帕運的總結表彰大會。據中國官媒新華社稱，習近平出席大會時發表演說，指歷經7年艱辛努力，北京冬奧、帕運勝利舉辦，舉國關注、舉世矚目，中國人民和各國人民一起克服各種困難，再一次共創一場加載史冊的奧運盛會。

習近平在會上指冬奧經驗顯示中國防疫政策再次經起考驗，應得防疫金牌。習近平說，這再次證明，中國人民有意願、有決心為促進奧林匹克運動發展、促進世界人民團結友誼作出貢獻。

據中央社說，正值上海等地因嚴峻疫情封控多日之際，習近平也為中國嚴格的防疫政策辯護。習近平說，在全球新冠病毒疫情大流行背景下，中國將所有冬奧參與者的健康放在第一位，堅持“外防輸入、內防反彈”，透過嚴格實施防控措施，保障各方人員健康。比賽期間，閉環內出現陽性的比例只有0.45%，所有陽性人員都得到有效治療和照顧，沒有發生聚集性、溢出性疫情，城市防控動態清零。

據習近平強調：“中國的防疫政策再次經受住了考驗，為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供了有益經驗”，還引述外國運動員稱，防疫若有金牌，“中國應該得到一枚”。習近平又指，中國從7年的籌辦歷程中獲得珍貴經驗，首先就是“堅持黨的集中統一領導”。

中共將於今年秋天舉行第20屆全國代表大會，習近平預料將在會上確定展開個人的第3個任期。中共宣傳系統近期藉“兩個確立”（確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，和確立習近平新時代中國特色社會主義的指導地位）等論述，強化習近平的黨內核心領導地位。

中國國務院副總理韓正則在會中宣讀決定時指，北京冬奧是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標、向第二個百年奮鬥目標邁進的關鍵時期，舉辦的重大標誌性活動，具里程碑意義。他也宣布授予包括中美混血的北京冬奧2金1銀得主谷愛凌等147個人“北京冬奧會、冬殘奧會（帕運）突出貢獻個人”稱號，並授予148個團隊“突出貢獻集體”稱號。