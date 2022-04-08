京派國安顧問指外部勢力仍干預滲透澳門 續「完善」維安機制和法律

澳門/政治

本身是中國駐澳門機構代表的澳門首任國家安全事務顧問傅自應主持本年度首次會議時改口稱，澳門外部勢力的干預滲透持續，加上疫情對社會經濟帶來不穩定性，以致澳門在維護國家安全方面仍然面臨不少挑戰，中央政府駐澳門辦公室將進一步完善當地維護國安的法律制度和執行機制，以落實相關工作，共推澳門特色的「一國兩制」。有關說法令人關注澳門會否像香港般直接設置國安公署等中國組織。

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澳門新聞局昨(7日)晚深夜發出的稿件，沒有交代傳自應在會上有沒有詳細闡釋如何「完善」澳門的相關法律和制度。但與香港相比，澳門2009年訂定的《維護國家安全法》，當時國家主席習近平未上位，法例內容較中國兩年前為香港訂定的寬鬆，亦沒有設置國安公署，亦沒有條文容許當局在有需要時把人帶往中國內地審理。翻查紀錄，傅自應去年5月曾以中聯辦主任身分表示，澳門可能毋須設立國安公署，因為澳門「愛國愛澳」核心價值牢固，不像香港般被西方勢力介入太多。不過，北京在去年底仿效香港做法，設立國安事務顧問，其後委派傳自應兼任。

澳門維護國家安全委員會昨午召開本年度首次全體會議，亦是北京上月委任傅自應兼任國安顧問及委派副主任鄭新聰和部長殷樹華兼任國安技術顧問後的首次全會，傅自應在會上表示，認同澳門去年維護國安工作卓有成效，指這已獲得國家主席習近平去年底聽取澳門特首賀一誠述職時「充分肯定」。

但他指出，澳門在維護國家安全方面還面臨不少挑戰，分別是外部勢力的干預滲透持續，以及新冠病毒疫情對社會經濟構成諸多不確定性，澳門做好維護國安工作，關乎落實總體國家安全觀和保障澳門「一國兩制」實踐行穩致遠，深具意義。他相信，只要澳門上下堅定信心，在中央支持下勇於擔當，定能有效應對各類風險和挑戰。而澳門中聯辦將一如既往地支持，促進澳府更好地履行主體責任，「進一步完善本澳維護國家安全的法律制度和執行機制，加強執法力量建設」，使工作有效落實。

不過，澳門中聯辦的稿件沒有提及傅自應曾指出澳門在維護國安的挑戰和會進一步完善國安法律和執行機制。

身兼國安委主席的澳門特首賀一誠在總結會議時表示，國安委未來會從更高的站位、更開闊的思維和視野，看待中國和澳門的總體安全問題，統籌「傳統安全和非傳統安全」，高效化解隱藏的安全風險。