前學生會長妨礙司法公正罪成入獄9個月 官拒輕判便赴英留學

香港/司法

2019年反對修訂逃犯條例風波期間的時任香港浸會大學學生會會長方仲賢，購買激光筆被截查時逃跑及重置手機，法庭早前裁定他在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立，但昨日指此罪名不成立之後的拒捕和妨礙司法罪名成立，法官以他此舉衝擊司法公正這社會基石，拒絕緩刑以便他9月到英國留學，判他入獄九個月。

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案情顯示，時年21歲的方仲賢於2019年8月在深水埗購買十支激光筆，聲稱遭數名自稱警員的黑衣男子尾隨，他以為是搶劫，離開時遭有關休班警員叉頸，隨後被捕。警方則指他抗拒警務人員正當執行職務，並指他在偵緝警員檢取其手提電話作為證物前，把手機重新設置，傾向並意圖妨礙司法公正。

辯方律師昨(7日)在判刑前求情時透露，現年23歲的方仲賢在等待案件審訊和扣押期間，成功獲得倫敦大學亞非學院和格拉斯哥大學取錄，今年9月入學，後者更向他發放獎學金，期望法庭給予他機會，以便入讀倫敦大學亞非學院，建議把他拒捕一罪處以罰款，而妨礙司法公正一罪，如法庭認為他還柙八星期已經受到足夠懲罰，可判他監禁八周或緩刑。

不過，法官游德康判刑時指，被告拒捕的時間短促，情節並不嚴重，但法庭認為，被告購買激光筆並非用於觀星，而是供自己及其他人在示威中使用，認為罰款未能反映阻嚇性，判入獄六星期。

至於妨礙司法公正一罪，游官認為，被告重設手提電話並非一時緊張，而是冷靜下來後，在醫院於沒有警方監管下重設並取出電話卡，是有預謀之舉。雖然案件當時未進入司法程序，但被刪除的語音消息可能影響法庭考慮其使用激光筆「傷人」的意圖，認為其行為「某程度影響控方舉證」。游官強調，司法公正是香港社會的基石之一，妨礙司法公正是對這個不可動搖之基石的攻擊，危害公眾利益，必須判以阻嚇刑罰，判刑九個月，與拒捕的刑期同期執行。

游官相信，以大學一方對方仲賢的極高評價，其學術成績足可以令他與大學商討延遲入讀或保留學位，故判刑九個月雖可能令他未能如期開學，但對其學術發展應該影響不大，維持實時入獄的決定。方仲賢聽取判決後表現冷靜。

法官游德康2月裁決時指出，雖然方仲賢管有十支激光筆「非常讓人懷疑」，但控方未能證明他有特定意圖，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立。但方在知悉警員身分下逃跑，又多次要求警員出示委任證，是刁難警員；且他接受高等教育，相信有足夠能力推測警方調查方向，重設手機阻撓調查，裁定拒捕及妨礙司法公正罪成。