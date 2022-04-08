劉強東稱隱退但仍任董事長

中國/京東

中國電商巨頭京東創始人劉強東周四辭去首席執行官一職，成為科技行業在廣泛監管整頓下最新一位讓位的億萬富翁創始人。華爾街日報今天報道稱，劉強東將接力棒交到了自己信賴的副手徐雷手中。此前中國互聯網行業的多位公司創始人已經卸任，包括電商平台拼多多)的創始人黃崢和TikTok母公司字節跳動的創始人張一鳴都把自己的職位讓給了信賴的副手。

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據華爾街日報今天說，京東集團創始人劉強東卸任CEO。根據總部位於北京的在線零售企業京東集團周四發布公告稱，徐雷已經升任CEO，接替劉強東。這為京東集團去年開始的領導層過渡畫上了句號。徐雷已加入京東集團超過10年，曾擔任該公司零售部門負責人，去年被任命為公司總裁。

中國連續第三年抗疫拖累了消費者信心，徐雷接手的京東正面臨著日益嚴重的經濟不利形勢。

京東集團當時稱，徐雷被任命為公司總裁將使劉強東能夠從京東的日常運營中抽身出來，更專註於京東的長期戰略。

劉強東仍擔任京東集團董事會董事長。劉強東於2004年創立了京東，當時京東是一個電子產品的在線銷售平台。自那以來，該公司已經成長為一家年營收超過1,000億美元的電子商務巨頭。

據該報道，此前中國互聯網行業的多位公司創始人已經卸任。在過去兩年，電商平台拼多多(Pinduoduo, PDD)的創始人黃崢(Colin Huang)和TikTok母公司字節跳動(Bytedance Ltd.)的創始人張一鳴都把自己的職位讓給了信賴的副手。

在過去20年發展起來的最知名的中國互聯網公司中，只有社交媒體和遊戲巨頭騰訊控股有限公司的馬化騰和搜索引擎百度的李彥宏仍是創始人兼CEO。

該報道稱，幾乎沒有分析師對劉強東的卸任感到意外，他們還說劉強東已經有三年多不參與日常運營了。

不過分析師表示，劉強東繼續擔任董事長，這意味着他並沒有放棄控制權。根據2月份提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，劉強東仍持有京東相當多的股份，即使在對計畫中的慈善捐贈股份進行調整後，劉強東仍持有京東約12%的普通股和73%的有表決權的股份。

徐雷現年47歲，在京東擔任過首席市場官、無線業務部負責人等領導職位，他將以執行董事身份加入董事會。根據一些認識徐雷的人的描述，徐雷是一個紀律嚴明的管理者，對員工要求嚴格。他們表示，徐雷可能繼承了他的軍人父親的特質。這些人說，他喜歡搖滾音樂、流行文化和足球。

徐雷的功績還包括主導設計了京東618營銷活動。京東集團打造了這個年中購物節，以應對來自其主要對手阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 簡稱：阿里巴巴)的競爭；阿里巴巴的“雙十一”購物節讓其在促銷方面享有相對於京東的巨大優勢。2020年6月，京東集團在香港進行二次上市時，徐雷是在場高管中級別最高的管理人員，他發表了講話。

京東集團在納斯達克和香港的上市讓現年49歲的劉強東躋身中國最富有的人之列。根據福布斯(Forbes)的數據，截至今年4月7日，劉強東的資產凈值接近130億美元。

華爾街日報稱，不過，近年來劉強東保持低調。2018年8月發生了一起引人矚目的事件，明尼蘇達州的一名大學生指控他性侵。在那之後，劉強東把更多的職權下放給了下屬。同年12月明尼阿波利斯有關部門宣布結案，以證據問題為由不予起訴。劉強東一直否認存在不當行為。