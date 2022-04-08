北京批准李家超請辭 正式展開特首選舉工程 然五大地產商已提前表態支持

香港/政治

2022年4月6日，警察出身的香港政務司司長李家超出席新聞發布會。李家超被視為是北京指定的唯一參選特首候選人，應輕鬆“當選”無虞。

在港府第二把手李家超向北京的中央政府請辭以便參選特首的一天後，北京迅速免去其政務司司長職務，意味他可正式展開參選工作。但在此之前，香港五大地產商已公開支持他，當中，長江集團主席李澤鉅更表明會提名他；而盛傳會出任其競選辦公室主任的中國人大常委譚耀宗今(8日)早在電台節目透露，之前已有「好多人、好主動」地告訴他，支持李家超參選。出現有評論預計「深怕李家超不找他支持，而主動給予提名」的「一人參選獨特現象」。

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新華社和港府新聞處在今早十時半過後先後發布消息，指中國國務院昨日決定免去李家超的政務司司長職務。意味北京是在李家超遞交辭呈翌日便作出免職決定，較2012年時，北京花了兩天時間免去唐英年政務司長一職以便他參選特首快了一倍，是目前北京最快的免職參選審批紀錄。

不過，北京未有同時宣布政務司長的繼任或署任人選。由於特首林鄭月娥昨早曾表示，由於李家超辭職參選涉及政務司長的「任免」安排，故此已「一併呈交中央人民政府考慮」，但國務院未有就政務司長的繼任或署任人選作出宣布，是否北京沒有接納她的人選建議？林鄭月娥未有正面響應，但就指出，政務司司長職位懸空，會對各方面的工作有一定影響。她補充，政務司長有一定職責，尤其是在抗疫方面擔當統籌各局的工作，但她強調，這些工作一定有人做，她也曾出任政務司長有四年半之久，相信此職懸空不會為本屆政府餘下任期帶來很大問題。

至於審查候選人資格的資格審查委員會，李家超辭任主席後的空缺，林鄭月娥表示，會適時公布接任人選。

另一邊廂，等待北京批准辭職的李家超，昨日曾在譚耀宗等人的陪同下，到相信是其競選辦公室的地點視察，可見他的競選團隊已具雛型。

在北京「支持李家超一人參選」的消息帶動下，過往在特首選舉中未必一致地跟隨北京和中聯辦意旨行事的四大地產商，今次卻不約而同地在昨日表態，當中尤以長江李澤巨的表現令人深思。李前日在李家超宣告辭職預備參選後表示，新一任特首的目標應是要令香港安定繁榮，期望新特首令香港人可以住好些。但沒有點名任何人。事隔一天，李澤鉅回應是否支持李家超時說，「李家超先生是出任下屆特首的合適人選。我將會提名李家超先生參選」。

同日回應提問或直接出稿支持李家超或讚賞他是適當人選的地產商還有信和集團副主席黃永光、恆基兆業地產集團主席李家誠、身兼政協的新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、新世界發展行政總裁鄭志剛、九龍倉，以及香港中華廠商聯合會會長史立德。當中，信和的黃永光更已加入李家超的助選團。