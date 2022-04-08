存安全隱患 特斯拉在華召回12.8萬輛電動車

特斯拉召回12.8萬輛電動車

4月7日，中國國家市場監管總局發布公告稱，特斯拉汽車(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司自2022年4月7日起，召回生產日期在2019年1月11日至2022年1月25日期間的部分進口及國產Model 3電動汽車，共計127785輛。

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公告顯示，本次召回範圍內車輛的後電機逆變器功率半導體元件可能存在微小的製造差異，其中部分車輛使用一段時間後元件製造差異可能會導致後逆變器發生故障，造成逆變器不能正常控制電流。此故障發生在車輛處於停車狀態時，會導致車輛無法啟動；此故障發生在車輛行駛狀態時，會導致車輛失去行駛動力，極端情況下可能增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

對於上述隱患，特斯拉汽車(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司將通過汽車遠程升級(OTA)技術為召回範圍內的車輛免費升級電機控制軟件；對於無法通過汽車遠程升級(OTA)技術實施召回的車輛，將通過服務中心聯繫相關用戶，為車輛升級電機控制軟件，以對車輛的後電機逆變器進行緊密監控，並及時對出現相關故障的後逆變器免費更換，以消除安全隱患。

和部分企業主動發起的召回不同，公告顯示，本次召回活動是在中國國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下開展的。受調查影響，特斯拉汽車(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司決定採取召回措施，消除安全隱患。

根據第一財經記者的報道，銷量迅速增長的特斯拉2021年曾在華進行過6次召回，召回總量超過54.3萬輛，在當年國內車企召回量排行中位列第四。

新能源汽車質量及安全問題一直以來被業界重點關注。國家市場監督管理總局發布的數據顯示，2021年國內新能源汽車召回共計59次，同比增長31.1%；涉及車輛83萬輛，同比增長75.9%，佔全年汽車召回總數量的9.5%。