熱憂：假如中國遭到俄式制裁....

中國/烏克蘭戰爭

美國對俄羅斯入侵烏克蘭的金融制裁，引發了中國對其大量持有美國政府債券的擔憂，港媒引述中國經濟學家坦言，如果中國也遭遇類似俄羅斯的制裁，其海外資產可能面臨歸零風險。

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據自由時報今天引述報道稱，助俄恐遭制裁，中媒唱衰並警告：中國海外資產秒歸零。

報道稱，中國經濟學家坦言，一旦中國遭遇類似俄羅斯的制裁，其海外資產面臨歸零風險。

據《南華早報》，俄羅斯於 2 月 24 日入侵烏克蘭引發了美國及其盟國的一連串制裁，部分俄羅斯銀行遭逐出Swift。俄羅斯央行的外彙存底也被凍結，導致盧布一度暴跌超過 20%，不過在俄羅斯實施嚴厲的資本管制，阻止資金外流後，盧布已經趨穩。

北京大學金融學教授、資深中國觀察家Michael Pettis表示，像中國這樣的貿易順差國家必須投資外國資產，除了美國債券之外別無選擇。Pettis指出，透過制裁，華盛頓已經表明，對全球支付系統的控制賦予了美國巨大的權力，即使這導致中國、伊朗、俄羅斯和委內瑞拉等國家，積極想要持有美元以外的資產，“但僅紙上談兵而已，他們還能多做些什麼？”

該報還提及1位未具名中國經濟學家的警告，稱如果中國也遭遇俄羅斯類似的制裁，其海外資產恐面臨歸零的風險。

該報指出，儘管中國沒有透露中國對外貿易收入的存放地點，但很大一部分投資於美國政府債券。根據美國財政部的數據，今年 1 月，中國持有價值 1.06 兆美元的美國國債，是僅次於日本的第2大持有國。

曾任中國人行顧問王永利日前也發表文章指出，中國外彙存底以美元、歐元等發達國家的貨幣為主，大都存放在美國、歐洲等國。這也意味着，一旦與美國和歐洲的關係破裂，中國外彙存底的安全將受到極大威脅。

該報道稱，北京外交消息人士亦坦承，中國相當擔憂美國制裁威脅，以及與俄羅斯進行貿易往來可能引發的制裁，“紅線就是軍售”。