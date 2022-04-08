美國華裔學者領雙邊錢遭判欺詐

中國/美國/“中國行動計畫”

美國檢方先前起訴堪薩斯大學華裔化工教授陶峰，控他涉嫌接受美國政府補助做研究時，隱瞞與中國福州大學的工作關係，聯邦法院陪審團裁定陶峰犯下詐欺等4項罪名。特朗普任職時針對學術間諜問題的“中國行動計畫”因被指控歧視亞裔學者而不了了之，但仍有案件訴諸司法。

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據中央社引述消息報道稱，堪薩斯市（Kansas City）聯邦陪審團認定，堪薩斯大學（University of Kansas）化學工程教授陶峰（Feng \"Franklin\" Tao）被控的8件罪名中有4件成立，其中包括一件電彙詐欺案；此案源於前總統特朗普時代針對中國在美國研究計畫中造成影響所採取的掃蕩行動，星期四的審判是為最新一起結果。

特朗普政府時期啟動“中國行動計畫”（China Initiative）來打擊可能的中國經濟間諜活動和研究竊盜，在該計畫下，司法部起訴20多名學者，陶峰是其中一人。

據路透社說，美國司法部的“中國行動計畫”因有幾個案件未能成功起訴，加上挨批引發學術研究寒蟬效應、助長美國社會對亞裔的偏見，這項計畫於今年2月畫下句點，不過司法部表示仍將繼續追究中國構成威脅的相關案件。

陶峰否認犯行，他的律師蔡登柏格（Peter Zeidenberg）在聲明中表示，他將在審判後對這項裁決提出質疑，說美國聯邦地區法院法官羅賓森（Julie Robinson）有說過，她認為政府證據存在“重大問題”。蔡登柏格說：“我們對陪審團的裁決深感失望，認為此一裁決明確缺乏證據效力，確信這項裁決站不住腳。”

陶峰於2014年開始任職堪薩斯大學“環境有益催化中心”（Center for Environmentally Beneficial Catalysis），涉及再生能源計畫，其中包括頁岩天然氣項目。檢方指控，陶峰2018年與中國福州大學簽下5年合約，合約中要求陶峰在申請參加中國“千人計畫”項目後必須是全職人員。據美國檢方表示，陶峰向堪薩斯大學提出申請時，謊稱未存在利益衝突事實，因此他得以同時詐領堪薩斯大學、美國能源部和國家科學基金會（National Science Foundation）的補助。

中央社說，據美國司法部表示，中國利用相關計畫，誘使外國研究人員與中國分享他們的專業知識。