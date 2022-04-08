聚餐後發現家人確診蔡英文在總統官邸展開隔離

台灣/新冠病毒

台灣總統蔡英文日前與11位家人在官邸午宴，其中一位家人事後被確診感染新冠肺炎，台灣總統府今天宣布，蔡總統即日起取消所有行程，展開隔離，加上自主健康管理，將持續到4月21日。

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總統府發言人張惇涵表示，在收到確診者足跡的通報之後，總統府已經全面消毒。並對總統、相關親近人士及副總統賴清德進行快篩，都是陰性。

張惇涵說，當天午宴都遵循防疫規定，設有隔板，距離3公尺，為落實防疫，蔡英文從4月5日起算，在官邸展開隔離，將持續到4月14日，再進行7天自主健康管理。至於防疫官員，因沒有跟蔡英文近距離互動，不受影響。另外蔡英文也將在官邸內照常處理國政。

兩個禮拜以來，台灣受到新冠肺炎變種病毒Omicron侵襲，病例不斷增加，全台22個縣市，已經有19個出現確診者，139所學校停課。

今天全台新增病例507例，其中本土病例384例，再創新高。由於有十幾條傳播鏈，完全找不到感染源，指揮中心分析，目前這波疫情還在持續發展中，預估一到兩個月內才會達到最高峰。指揮官陳時中也首度鬆口說，「清零」不可能，未來將走向「與病毒共存」。

事實上，台灣最近這波遭到感染的本土確診者，屬於輕症和無癥狀者佔99.76%，這讓民間面對疫情擴散時，顯得不再那麼緊張，但今天傳出總統蔡英文與確診者接觸也被隔離的消息，仍然造成震撼。