“聯合國及人權專員無作為讓人失望”

聯合國/新疆

日內瓦舉行人權與民主峰會。有批評稱對聯合國以及人權署無作為感到失望。就新疆問題，人權活動家敦促人權事務高級專員巴切萊特快快公布新疆人權問題報告，並責問她在等什麼呢?

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據法新社引述一位人權活動家稱，人權事務高級專員在中國對穆斯林維吾爾族的 "種族滅絕 "問題上的不作為令人 "深感 "失望，該活動家批評說， 米歇爾-巴切萊特 "讓我深感失望"。美國維吾爾族人魯山-阿巴斯在日內瓦人權與民主峰會期間接受採訪。

對她來說，在大多數維吾爾人居住的新疆所發生的事情，"顯然是種族滅絕"。該活動人士還敦促巴切萊特女士儘快公布由其辦公室編製的關於北京對該新疆穆斯林少數民族的虐待的報告。數個知名的非政府組織已經記錄了在新疆再教育營中的拘禁、強迫絕育和其他侵犯人權的行為，這些也被許多國家譴責為種族滅絕行為。

中國堅決否認這些指控，並說只是建立職業培訓中心來打擊極端主義。

美國維吾爾族人魯山-阿巴斯對這位智利前總統在這個問題上相對低調的態度表示遺憾。阿巴斯堅持認為，是她的行動主義導致北京將她的妹妹古爾山-阿巴斯逮捕監禁了近四年，"我們懇求人權事務高級專員巴切萊特大膽發聲。

經過漫長的等待，中國政府終於為人權事務高級專員巴切萊特巴切萊特女士訪問中國（包括新疆）開了綠燈，但訪問的條件尚未公開。而人權團體則表示，儘管巴切萊特的團隊未能前往中國為編撰報告搜集佐證，但他們擔心這次訪問將進一步推遲發表期待已久的報告。

據外交人士稱，該新疆人權報告文件自2021年8月起就已定稿。

美國維吾爾族人魯山-阿巴斯說，"人權事務高級專員巴切萊特必須公布該報告。她有她需要的所有證據，" 阿巴斯堅持說，並強調說："她還在等什麼呢？中國政府的綠燈？對阿巴斯女士來說，新疆人權報告比訪問更重要，她認為，"巴切萊特肯定會被事先準備好的採訪所操縱"，並被北京用於 "宣傳目的"。

阿巴斯說："如果他們不公布報告，如果他們不能自由訪問新疆，而且他們不會允許人權專員這樣做--巴切萊特的此行將傷害維吾爾人民。

在批評巴切萊特旅行原則的同時，這位活動家還希望巴切萊特女士能夠見到她的姐姐。阿巴斯稱，"我不知道她在哪裡，她的健康狀況如何"。

魯山-阿巴斯譴責那些繼續與北京做生意的國家和國際公司的 "虛偽 "行為。而且她不禁與俄羅斯在入侵烏克蘭後的獲得待遇相提並論。據阿巴斯批評說，"所有那些正確地迅速離開俄羅斯的公司卻都仍然在中國做生意，"阿巴斯女士並假裝疑惑地補充道：會不會是 "因為他們現在在俄羅斯賺不到錢才走的？"

阿巴斯向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）致以崇高的敬意，因為澤連斯基說，如果聯合國不能阻止暴行，還不如解散。

法新社引述阿巴斯女士說，聯合國的消極態度 "讓維吾爾人感到非常失望，現在也讓澤連斯基總統和烏克蘭人民感到巨大的失望"。阿巴斯稱，聯合國必須採取行動。