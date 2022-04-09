奧秘克隆殺傷率低於流感 中國媒體人質疑盲目清零政策

中國/新冠病毒

根據中國官方周五公布的數字，上海在平均封城兩周以來，確認陽性病例為21000個，其中僅有一人癥狀嚴重。中國國內媒體人撰文質疑習近平推崇的清零政策。

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法新社今天發自北京的報道指出，中國自2020年以來的推行的清零政策， 它曾經使中國人幾乎能夠正常生活，但由於Omicron變體的出現，使最近幾周的病例數量出現了爆炸性的增長，使上海的醫療系統遇到前所未有的挑戰。那麼，上海是否可以同世界其他國家一樣採取與病毒共存的模式？關鍵在取決於中國人的疫苗的接種率以及有效率。

據報道，截至3月中旬，中國超過12億人已經接受了至少兩劑疫苗，約佔人口的90%。 但是到目前為止，他們中只有一半的中國人口使用了加強劑量。

此外中國超過八十歲的老年人中僅有一半人接種了兩劑疫苗。在60歲及以上的人中，只有50%多一點的人接受了加強劑量。一旦解封，感染病毒的老年人將使醫療系統不堪重負，造成香港近期死亡人數急劇增加的一大因素就在於香港老年人的接種率太低。

另一大關鍵是中國疫苗的效率如何？值得指出的是，匈牙利是目前世界上唯一同時接種了美歐，俄羅斯以及中國疫苗的國家，根據匈牙利科研機構去年11月份對所有疫苗有效率的評估報告。中國科興集團研製的疫苗，其對不同年齡段的人群的有效率雖然遠遠低於美國輝瑞的超過80%的高效率，但也達到世衛組織規定的50%的標準。

與此同時，中國較為開放的媒體財新4月8日刊登該報“人口與經濟”專欄作家梁建章的文章，標題是：生命損失最小化的防疫策略 ，文章通過不同防疫策略對人均壽命的影響，分析如何平衡收益和代價，進而選擇最小生命損失的策略。作者在肯定清零政策兩年來取得成就的同時，也對病死率低於流感的奧密克隆病毒繼續推行防感染政策提出質疑。有意思的是，中國官方人民日報公眾號轉載該文之後又刪除。