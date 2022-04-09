民怨沸騰 上海擬分區鬆綁封控

上海民怨沸騰

上海全面封城近10天已致民怨沸騰，上海市副市長宗明9日宣布，擬再開展一次普篩，根據篩查結果，畫分“封控區”、“管控區”和“防範區”三區，實行階梯式管理，這也代表上海封控措施將鬆綁，結束全域靜止狀態。宗明在記者會上還哽咽表示，會全力改進工作不足，但民怨未解，民眾要求先解決物資問題。

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上海市衛健委9日通報，新增本土確診1015例、本土無癥狀感染者22609例，再創新高。主管防疫的大陸國務院副總理孫春蘭8日至9日在上海再度發出指令，從嚴從緊落實各項防控措施，抓好保運保供保鏈，儘快實現社會面清零的目標。

上海官方原先宣布，以黃浦江為界，分區分批封控篩查。28日5點起，浦東先行封控，4月1日5點解封；4月1日3點起，浦西封控，4月5日3點解封。但3月30日晚間，上海又宣布採取“全域靜態管理”，隨後實施全面封控。迄今，上海民眾被封控近10天，不少小區甚至已封控大約兩個星期，日常生活與飲食均出現問題，網路上不斷傳出有居民抗議或斷糧求救的聲音。

按宗明說法，將依這輪普篩結果畫分3區。“防範區”指近14天內沒有陽性感染者報告的居住小區，民眾可在行政區域內適當活動。“管控區”指近7天內沒有陽性感染者報告的居住小區，民眾實施7天居家健康監測，足不出小區，可以下樓。“封控區”指近7天內有陽性感染者報告的居住小區，民眾足不出戶。

保障民生物資供給仍是上海防疫的最大問題。上海官方一再宣稱，物資供應不成問題，但社交媒體上卻頻繁出現上海市民“搶菜難”，發起“民間自救”等信息。與此同時，作為中國老齡化程度最高的城市，上海大量獨居老人、超高齡老人、病患群體在嚴格防疫措施下的生存狀態，也受到關注。

當地的醫療專家提出警告，醫療資源過度集中，可能帶來的“次生災害”。香港《明報》報導，上海市第二軍醫大學附屬長征醫院副院長繆曉輝近日發文指出，因封控政策，上海醫療資源擠兌嚴重，包括糖尿病在內的其他疾病額外死亡人數可能增加。他呼籲，須考慮封閉期間的各種次生災害，“不能一直用老辦法解決新問題”。