被控秘密為中國工作 美華裔研究員或面臨最高20年監禁

竊取商業機密指控

4月7日，美國堪薩斯大學華裔研究員陶峰（Feng “Franklin” Tao）被指控在受雇於該大學期間，非法隱瞞了他為中國所做的工作。陪審團已認定，他犯有三項電信詐騙罪和一項虛假陳述罪。因地方法院法官羅賓遜（Julie Robinson）仍在等待此案的書面辯論，此案仍在審理當中。司法部表示，陶峰或將面臨最高20年的聯邦監禁和最高25萬美元的電信欺詐罰款。

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據Newsmax電視台報導，陪審團之所以給陶峰定罪，是因為他在受雇於美國大學期間，未在利益衝突表上披露他曾被提名參加一個中國人才計畫——長江教授計畫（Changjiang Professorship）的資助申請。作為該計畫的一部分，他前往中國為福州大學建立了一個實驗室並招聘員工，但卻對堪薩斯大學撒謊說他在德國。

檢察官巴里（Adam Barry）將該案描述為陶峰欺騙大學、美國能源部和國家科學基金會的“精心策畫的謊言”。

陶峰的律師澤登伯格（Peter Zeidenberg）認為，陶峰只是“兼職”。他還在整個審判過程中強調，陶峰是一個多產的研究者，就在他被捕前的幾個月，堪薩斯大學還表彰了他。澤登伯格辯稱，陶氏完成了他獲得資助的所有研究，而他在中國的工作並不違反規定，因為他沒有得到報酬。

針對陶峰的案件是司法部發起的“中國計畫”的一部分。此計畫於2018年創建，旨在打擊商業秘密盜竊和經濟間諜活動。雖然拜登政府司法部於今年2月結束了這項行動，但美國官員仍表示，他們仍打算追究來自中（共）國的威脅。

陶峰出生於中國，2002年移居美國，2014年8月開始在堪薩斯大學的環境友好型催化中心工作。該中心從事可持續技術研究，以保護自然資源和能源。

目前，地方法院法官羅賓遜仍在權衡辯方提出的、駁回堪薩斯州勞倫斯市起訴陶峰案件的動議。但羅賓遜要求律師們以書面形式提交他們的論點。在她權衡這一問題時，審判將繼續進行。