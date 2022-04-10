中國“強烈不滿”美國"無端指責"中國防疫政策

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中國譴責美國對其新冠防疫政策進行 "無端指責"。此前由於上海封控感染病例激增，美國國務院宣布駐上海總領館非必要人員可自願以“授權撤離“方式離開中國。

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面對中國自2020年初新冠爆發以來最嚴重的新一波疫情，中國的經濟首都上海已被全面或部分封禁了兩周時間，在嚴格的衛生防疫措施下，上海2500萬居民被迫禁足在家裡。

當局繼續捍衛其“動態清零 "的防疫政策，只要出現若干起感染病例就會採取封禁。尤其在此次上海封禁中，當局實施的將檢測陽性的年幼兒童與其檢測呈陰性的父母分開隔離的做法引發巨大爭議，面對批評，官方在此後放鬆了執行這一做法。

美國國務院上周五在新發布的旅遊警示中，建議美國人"不要前往 "上海，理由是"因為與新冠防疫相關的限制，以及包括父母與子女有可能被分離的風險"。

中國對此做出回應，中國外交部周六在其網站的一份聲明中表示，中方對“美方無端指責中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對“，中國外交部發言人趙立堅就美國宣布“授權撤離“上海領館人員說， "這是美國的決定。但必須指出，中國的防疫政策科學有效，我們對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心。” 趙立建說，北京已向美國提出 "嚴正交涉"。

法新社報道，面對新一波疫情，中國正在推行以快速遏制、大規模檢測和限制旅行等政策，以阻止新冠病毒的傳播。在上海，受奧密克戎變異毒株的侵襲，該市周日報告新增感染24943例，連續三天超過兩萬例，也再次創下單日新增感染人數的紀錄，其中大部分是無癥狀感染，而上海的感染人數佔全國總感染人數的90%以上。

當局已在100多家臨時醫院準備了數萬張新床位，用以隔離檢疫檢測呈陽性的人，無論他們是否有癥狀都要被送往隔離點檢疫隔離。

持續的疫情和嚴格的防疫限制已經讓許多居民開始感到反感，不少人通過網絡表達他們對食物短缺和為疫情防控而採取嚴厲措施的憤怒，例如一隻小柯基犬，由於主人因檢測陽性被帶走隔離而被身穿白色防護服的工作人員用棍子打死的視頻引髮網絡巨大的關注和憤怒。