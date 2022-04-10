持陰性報告夫婦被強行帶至方艙 警員：說你陽性你就是

“說你陽性你就是”

聯合網報道：上海浦東的一個19分鐘錄音“我說你是你就是”在微博廣傳。錄音中，有居民有公立醫院的陰性報告，也有12345政務服務便民熱線的錄音證明是陰性，但是警察疑似強制執行上級命令，在疑似沒有任何憑證和公章下，要求把居民拉到方艙醫院，並說“接到的命令就是把你帶走，說你是（陽性）你就是”。

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錄音中提到，疾控中心負責人上門通知，要拉夫妻去方艙醫院隔離，去哪個方艙醫院不清楚， 警察也拿不出陽性報告，反覆強調自己是在執行命令，必須要帶他們走。但是這夫婦在與對方的對話中提到，自己有陰性報告，而上門的人不接受。警察說：“我現在接到的指令就是執行。”

錄音中，女士說：“這個社會還有公義可言嗎？我只是想申請一下複測，我的手機上的報告是陰性，你說的陽性哪來的，我已經打電話給過疾控中心了，疾控中心說他的數據來自於醫院，他讓我找醫院去，我在醫院我也錄音了。”

她說：“防疫法有規定，我是陰性，你們有報告嗎？就憑他一張嘴我們就相信嗎？你們警察就是這樣的嗎？”，“我已經打過12345投訴，他們已經在去核查是公立醫院的數據出現錯誤，現在我們一家都是陰性，你們把我拉到方艙醫院去去幹嘛？”

錄音中的女性表示，已經通過12345投訴過公立醫院的數據出現錯誤，疾控中心說報告是醫院出具的，需要聯繫醫院，居民聯繫醫院得到了是陰性的結果。警察則表示，接到疾控中心通知名單時，並沒有收到陽性報告，但要求她先去方艙，後續可以投訴。

這名女子續稱：“這是在草菅人命。陰性去了方艙，怎麽可能不被感染呢，到時候投訴成功了又如何呢？”警察則回應，“我們是執行上面的命令，執行錯了也不是我們的錯。”

錄音中女子情緒激動，聲嘶力竭地一遍又一遍喊著“我們是陰性，我們有證據”，其同住男子也哽咽。執法人員則回應：“我不管我說你是你就是！”、“我們承擔什麼責任？我們只是執行人員”。女子在對話中更一度提及，要拿刀捍衛自己訴求的權利，說要拿刀死給他們看。

在錄音中，男主人帶着哭腔的聲音說“失望透了，真的失望透了”，然而警察仍執意給上級打電話申請強制執行，說“這家人自以為是陰性”。

有網民表示，執法人員是“復讀機執法”，不想負責背鍋，就能強行帶走一家三口，理所當然地說你是陽性就是陽性，帶走就算任務完成，即使最後發現帶走的人可能不是陽性，也和執法人員沒關係。然而，執法過程如暴力機器一般，只能聽他們說，你只能說去還是不去，但又不管你去或不去，反正都必須去。“為什麼老百姓要為政府不當防控強制措施買單啊？”

亦有網民指，涉事警察只負責強制執行死命令，不管是非對錯，“這真的是我認識法治社會么？”

有微博網民表示感到害怕，錄音里一家3口明明是陰性，醫院數據搞錯了，執法強制要給拉人到方艙，無視證據也不出示陽性報告，不同意就強制執行，太可怕了，“人家也只是要求複測，要求又不過分”。

還有網民稱，上海有兩千五百萬人，在這麽多輪又急又趕的檢測下，核酸假陽、數據出錯的概率，疊加上這麽大的人口基數，會出現很多誤判，這誤判落到每一個人身上，都是個人生活的一座大山：“有哪一個媽媽能眼睜睜看著自己沒得病的孩子送到方艙去感染，（畢竟）許多小孩子不能打疫苗啊！”、“封城到現在快斷糧了都沒害怕，這個晚上真的害怕了”。