美提「台灣武器出口法案」比照北約及盟國加速對台運交關鍵武器

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美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）在美東時間8日向國會提出「台灣武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），將縮短美國國會審查時間、消除行政障礙，加快向台灣運交關鍵武器；台灣外交部對此表達感謝。並透露，這個法案通過後，美國國會對台灣軍售案的審查時間將縮短一半。

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霍利指出，威懾中國不敢入侵的關鍵是確保台灣擁有自我防衛武器，包括水雷、反戰車飛彈、可攜式防空系統和其他不對稱防衛能力。

法案的內容包括，把台灣重新指定為出口管理條例的A:5類別成員，這個組別的成員主要是美國的盟友與夥伴，如北約成員國等，台灣將和他們享有同等待遇。

中央社引述國家政策研究基金會副研究員揭仲的談話指出，法案如果通過，美國對台軍售的國會審查日期將從目前的30天縮短為15天，甚至在緊急狀態下，還可進一步讓武器運交台灣的行政流程，減少35天到55天。

他解釋說，美國將軍售對象分為兩類，第一類是「主要盟國」，包括所有北約成員國與以色列、南韓、日本、澳洲等；軍售時，發價書草案金額超過2500萬美元才需送國會審查，國會審查期限是15天。

第二類是包含台灣在內的一般國家，發價書草案超過1400萬美元就需通知國會，國會審查期限也增加為30天。

他說，霍利所提的法案乍看只讓武器運交台灣的時間減少15天，但實務上，當軍售案達到送交國會門坎時，照慣例美國行政部門需在正式送交國會的20到40天前，先向相關委員會提交初步或非正式通知書；對台軍售案送交國會時，還須留意此後的30天內，至少有一天需要在美國國會會期內。

揭仲強調，法案如果通過，將使美國行政部門在台海緊張情勢升高，以致有必要緊急對台運送單價較低的彈藥，例如標槍飛彈或刺針飛彈時，只要將每筆軍售價款控制在2500萬美元範圍內，就能省下20到40天的非正式通知時間與15天的國會審查時間，讓整個流程減少35天到55天，且無須遷就美國國會會期，而更有彈性。

此外，美國在透過軍售制度釋出主要武器系統與關鍵技術時，往往會優先給予第一類主要盟國，之後才考慮給第二類一般國家；如果法案通過，讓台灣在美國軍售制度中的地位完全等同於第一類主要盟國，將有助台灣更早取得先進的武器裝備與技術。