中國:疫情反彈可能減少銅需求

Covid-19 / 原材料

在國際金屬市場，銅的價格自2022年初以來，已經上漲了大約7%。目前，對這種紅色金屬的強勁需求和逆差供應推着價格上行。但全球第一大紅銅進口國-中國的Covid-19新冠疫情出現反彈，將可能威脅到經濟增長，造成對銅需求的降低。此外，烏克蘭的戰爭造成供應鏈不穩定，也可能會抑制銅價繼續走高，但今年價格仍將維持在高位。這是本台法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）近日在節目中探討的話題之一。

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本台RFI法文網2022年04月07日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的分析報道指，鑒於在烏克蘭的衝突，及南美國家智利的減產，銅價自年初以來在上漲。

RFI Image Archive / Cuivre: la demande vigoureuse et l'offre déficitaire du métal rouge poussent les prix vers le haut. Depuis le début de l’année 2022, le cours du cuivre a augmenté d’environ 7 % à la Bourse des métaux de Londres. ​​​​​​(illustration) Getty Images - Xvision / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Cuivre: la demande vigoureuse et l'offre déficitaire du métal rouge poussent les prix vers le haut]。換做中文可譯作[銅：紅色金屬的強勁需求和逆差供應推着價格走高]。下面予以簡介，供參考。

銅價當前的波動涉及地緣政治 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇報導，銅價儘管在上周曾有小幅下跌，但依然堅挺。在倫敦金屬交易所（LME），自2022年初以來，已經上漲了大約7%。這是世界的參考。上周二一度達到每噸1萬5百美元，接近四周前的最高水平。

RFI Carte Archive / Cuivre : la chute de la production au Chili, premier producteur mondial qui a enregistré une baisse de 7,5 % en février 2022. Ici, une carte du Chili. (illustration) RFI Carte

銅價當前高企的主要原因是由於智利-全球第一大銅出產國減產。今年2月產量下降了7.5%。另一原因是預備西方國家因烏克蘭衝突可能會加強制裁俄羅斯。

銅被認為是世界經濟的晴雨表 -

儘管俄羅斯並非主要參與方，該國去年的精鍊銅產量佔全球3.5%。但投資者們擔心供應鏈的動蕩會加劇。有一種現象可能會剎住銅價上漲。要知道烏克蘭戰爭存在可能造成全球經濟放緩的風險。銅由於其在工業中的眾多用途被認為是全球經濟的溫度計，也可能遭受中國需求減少的影響。作為全球第一大紅銅進口國，中央帝國目前面對Covid-19疫情捲土重來，並威脅其經濟增長。

專家們相信銅價將維持在高位 -

就全年度而言，專家們相信，儘管市場當前波動，但價格將維持在高位。原因有兩個方面：正在進行中的能源轉型撐大了需求；另一方面是供應不足。

RFI Image / Le cuivre est un élément essentiel pour atteindre une économie décarbonée, que ce soit dans les nouveaux véhicules électriques, les éoliennes ou les câblages. Ici, cet adolescent frappe les câbles électriques brûlés pour les refroidir avant d’en extraire le cuivre. (illustration) © RFI / Amélie Tulet

銅這種紅色金屬是達成脫碳經濟的一個重要元素。不論是新型電動汽車，還是風力發電和電纜接線，都缺之不可。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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