中國:疫情反彈可能減少銅需求
發表時間：
在國際金屬市場，銅的價格自2022年初以來，已經上漲了大約7%。目前，對這種紅色金屬的強勁需求和逆差供應推着價格上行。但全球第一大紅銅進口國-中國的Covid-19新冠疫情出現反彈，將可能威脅到經濟增長，造成對銅需求的降低。此外，烏克蘭的戰爭造成供應鏈不穩定，也可能會抑制銅價繼續走高，但今年價格仍將維持在高位。這是本台法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）近日在節目中探討的話題之一。
本台RFI法文網2022年04月07日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的分析報道指，鑒於在烏克蘭的衝突，及南美國家智利的減產，銅價自年初以來在上漲。
本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Cuivre: la demande vigoureuse et l'offre déficitaire du métal rouge poussent les prix vers le haut]。換做中文可譯作[銅：紅色金屬的強勁需求和逆差供應推着價格走高]。下面予以簡介，供參考。
銅價當前的波動涉及地緣政治 -
據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇報導，銅價儘管在上周曾有小幅下跌，但依然堅挺。在倫敦金屬交易所（LME），自2022年初以來，已經上漲了大約7%。這是世界的參考。上周二一度達到每噸1萬5百美元，接近四周前的最高水平。
銅價當前高企的主要原因是由於智利-全球第一大銅出產國減產。今年2月產量下降了7.5%。另一原因是預備西方國家因烏克蘭衝突可能會加強制裁俄羅斯。
銅被認為是世界經濟的晴雨表 -
儘管俄羅斯並非主要參與方，該國去年的精鍊銅產量佔全球3.5%。但投資者們擔心供應鏈的動蕩會加劇。有一種現象可能會剎住銅價上漲。要知道烏克蘭戰爭存在可能造成全球經濟放緩的風險。銅由於其在工業中的眾多用途被認為是全球經濟的溫度計，也可能遭受中國需求減少的影響。作為全球第一大紅銅進口國，中央帝國目前面對Covid-19疫情捲土重來，並威脅其經濟增長。
專家們相信銅價將維持在高位 -
就全年度而言，專家們相信，儘管市場當前波動，但價格將維持在高位。原因有兩個方面：正在進行中的能源轉型撐大了需求；另一方面是供應不足。
銅這種紅色金屬是達成脫碳經濟的一個重要元素。不論是新型電動汽車，還是風力發電和電纜接線，都缺之不可。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
.