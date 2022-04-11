在港法人總統選舉投票熱情不減 有人稱投票為防極端主義候選人

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法國總統選舉首輪投票率較上屆選舉低，但似乎未有影響較法國本土早開始投票的在港法國選民的熱情，接受本台訪問的十名選民均表示，預期選舉須進行第二次投票，屆時會在24日的第二輪投票日前往投票，繼續支持首輪心怡人選，否則亦要阻止「沒那麼差」人選入主香榭麗宮。

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在遵守防止武漢肺炎疫情的社交距離措施下，全港約六千名法國公民中的合資格選民，昨(10日)在早上8時至晚上7時的十一小時內到位於新界將軍澳的法國國際學校的投票中心投下神聖一票，本台記者在中午一小時內，目睹有超過六十名選民投票後離開，其中一名有多次投票經驗的中年選民表示，投票熱鬧程度與過往相若。法國駐港澳總領事館至今天中午未能提供投票人數。

本台抽樣訪問了十名步出投票站的選民，絕大部分選民表明，投票是要確保心怡的候選人進入第二輪，過半數承認，憂慮極端主義候選人當選是他們前往投票的原因之一，只有一人反問誰是極端主義候選人，似乎不認同有關標籤。

另外，十名受訪選民均預期，選舉會有第二輪投票，屆時無論其心恰人選是否能進入第二輪投票，他們都會再來投票，當中，居港三年的Mr. Soulie(蘇里先生，音譯)引述說，第一輪投的，是你心怡的候選人；第二輪投票就要阻止你不喜歡的人，所以即使他心怡的候選人第一輪出局，他也會在第二輛去投票。而居港廿五年的Mr. Yvonnick(容力克，音譯)則表示，心怡候選人輸掉也會在第二輪時投票，是要選一個「沒那麼差」(less worse)的候選人。

根據首輪投票結果，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）和法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐雙雙進入第二輪投票。

不過，居港十年的華裔法國選民梁先生(Leon Leung)表示，他不少朋友因為預期會有第二輪投票而放棄在首輪時投票，他自已雖沒放棄，但也不會遊說朋友一起在首輪投票，認為他們都是成年人，有其自由意志行事。

除了親身前往投票，選民亦可以授權形式投票，法國駐港澳總領事館早已呼籲選民，提前預備授權書，以免一旦受疫情影響便沒法投票。