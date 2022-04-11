煽動罪第20人 傳媒人區家麟被捕 記協籲李家超正視「以言入罪」問題

香港/政治

在香港特首選舉一人賽開始後不久，警方國家安全處人員再以煽動罪拘捕筆桿子，現於大學任教的資深新聞工作者區家麟今(11日)晨在家中被捕，不同媒體引述消息人士稱，他以涉嫌串謀發布或複製煽動刊物罪被帶返警署。香港記者協會主席陳朗昇透露，煽動罪的執法界線甚多疑問，風險頗高，市民十分憂慮被以言入罪，期望包括李家超在內的所有特首候選人正視問題，確保港人言論和思想不會成為罪行。

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本台粗略計算，香港國安警在《港區國安法》生效後的一年多以來，以煽動罪拘捕或檢控超過四十人，當中二十人或公司為媒體人及新聞機構，全與敢言的《蘋果日報》和網媒《立場新聞》有關連，包括蘋果創辦黎智英和立場前總編輯鍾沛權。

陳朗昇今早在電台節目中透露，區家麟對被捕並非沒有預料，因為他也曾到法庭旁聽涉及新聞工作者的案件，知道控方曾提及《立場》轉載他在《蘋果》撰寫的文章有煽動文章在內。他明言，警方在《立場》案未開審，未能確立有關文章屬煽動前便再次拘捕人，速度之快，超乎他預料，並促請當局釐清轉載文章是否會構成煽動。

區家麟在《立場》及主事人去年底被國安以煽動罪被控後，每早會在他的臉書跟眾人說早晨或早安，但今早已沒有新帖子。而他近期的帖子，不少涉及特首選舉的荒謬人和事，例如由港英建制轉為中國建制派的譚惠珠響應極有可能只得一名候選人的選舉會否減少市民選擇權時說：「即使只有一個人參選，也不會令選擇減少。」他9日在臉書指這「名言」：「黑即是白，沒有選擇等同有選擇，直白，不需再掩飾。」及至昨日，他又不點名地質疑李家超參選時聲稱施政「以結果為目標」，是否罔顧程序和原則；更指李「大爺一樣，提名表自動排住隊送上門，選委們親臨敬拜，神枱上香火鼎盛，一個人的競爭，選舉從未如此優越先進。」

區家麟：若因指出荒謬被捕 我無話可說

宣布參選不足兩日便獲得300名選舉委員會成員提名、政協副主席梁振英親自上門給予提名的李家超，今早被問及區家麟被捕一事時說，他已離開政府，不了解案件細節，但就重申，言論自由、新聞自由在香港獲《基本法》清晰保障，有關的自由和權利符合相關國際公約，各人在依照法律框架下，有充分自由和空間。

現年54歲的區家麟博士，長期從事新聞工作，後期主要負責電視紀錄片製作，現為中文大學新聞與傳播學院專業顧問。他筆耕不輟，著作有《二十道陰影下

的自由：香港新聞審查日常》，又在不同報章的專欄和博客撰文，但近期已被不同傳媒停止其專欄。他去年5月接受今年結業的網媒《眾新聞》訪問時自言，其言論並不激進，「我原本站在第五、六排，但這一年，你見到第一排的人坐監，第二排的人走了，第三排的人開始驚，第四排的人退縮，……我無變過，只是前面的人不見了。」他又說，「做新聞或評論的是寫事實，如果指出某一些荒謬或前言不對後語的情況，都要被捕，他『無話可說』」。