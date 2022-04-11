等不到核酸檢測結果 郎鹹平母親在滬醫院病逝

上海新冠封城

活躍於大陸財經媒體界的台灣經濟學者郎鹹平今天證實，自己的母親在上海的醫院急診室門口等待核酸研策結果4個小時不能就醫後過世，他也因上海封城沒見上母親最後一面。

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據中央社報道，郎鹹平和母親住在上海，今天（4月11日）下午，他在自己的微博帳號中證實，網傳有關其母親過世的消息是真的，他表示本來不想佔用公共資源談論家裡的私事，但既然已經流傳開了就自己說明情況。

他表示，他和哥哥都很悲痛，悲劇本來是可以避免的。高齡98歲的母親腎臟本來就有點衰竭，按照過去的診斷，只要打一針就好了。但因為上海嚴格規定必須要做核酸後才能就醫，母親在三甲醫院當場做的核酸竟然等了4個小時都沒出結果，這令他“深感震驚”。母親在急診室門口等待了4個小時未果後過世。

郎鹹平說，自己想去見媽媽最後一面，但由於小區封閉，花了相當多的時間和有關部門溝通才被允許去醫院，又因為封城，在馬路上，叫不到滴滴，所以最後也沒能與母親見上最後一面。他表示，希望這個悲劇可以不要再發生。

一些網友回覆他的貼文稱：“教授如此，何況普通人”、“為什麼不反思，為什麼這樣的悲劇不斷上演”、“越來越多的有錢人會離開這裡”、“死板的要命，搞不懂是救人重要，還是做核酸重要！”等。

另外，今天上午，郎鹹平曾在微博上發文，稱：“呼籲政府儘快恢復國際都會的經濟活動，否則上海經濟將螺旋式下滑，比如寄國際快遞都被禁止，請問禁止快遞就能夠解決新冠嗎？防疫方向沒錯，但很多方式方法值得商榷”。

郎鹹平曾執教香港中文大學，在大陸主持過多個財經電視節目，著有《郎鹹平開講中國商幫》、《郎鹹平說─中國進入從亂局到變局關鍵十年》等著作。