中國與所羅門群島安全協議：澳大利亞部長赴所羅門群島再談

中國/ 所羅門群島

出於對擬議當中的所羅門群島-中國安全協議的關切，澳大利亞4月12日星期二派遣其太平洋事務部長周二訪問所羅門群島討論此事。

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一個月前流出的所羅門群島-中國安全協議草案內容在整個地區引發了衝擊波，尤其是該協議將允許中國安全部門與海軍部署至所羅門群島，允許中國武裝部門應所羅門群島的要求進行部署，以維持社會秩序。法新社悉尼站稱，中國和所羅門群島官員已就安全協議最終版本的內容達成了一致，但該文件尚未公開。

澳大利亞和其西方盟國擔心，一旦所羅門群島與中國的這一安全協議通過，將使中國順勢在南太平洋建立軍事據點。

澳大利亞太平洋事務部長塞色里亞本次造訪所羅門群島之前一周，澳大利亞情報主管和所羅門群島官員已經就所羅門群島與中國的安全協議在霍尼亞拉舉行了會談。塞色里亞他在一份聲明中指出，將和所羅門群島討論擬議當中的所羅門群島-中國安全協議。

所羅門群島總理索加瓦雷的一位發言人表示，該國“很樂意在霍尼亞拉與澳大利亞部長會面”。

長期以來，美國和澳大利亞一直擔心中國擁有在南太平洋建立海軍基地的能力，因為這樣將使中國的海軍能夠將力量投射到更遠的地方。

不過，所羅門群島總理索加瓦雷表示，他的政府“沒有任何意圖......要中國在所羅門群島建立軍事基地”。